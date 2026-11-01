Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη για αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026

Το Πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2026, έχει ως εξής:

«Στις 11:00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά Υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (εισηγήσεις των αρμοδίων Υπουργών μετά από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον Υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο),

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των Υπουργείων τους».