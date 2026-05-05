To πρόγραμμα του προσυνεδρίου Θεσσαλονίκης της ΝΔ – Ποιοι θα μιλήσουν

Στις 12:00 το μεσημέρι του προσεχούς Σαββάτου 9 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι εργασίες του προσυνεδρίου Θεσσαλονίκης της ΝΔ, που θα είναι το τελευταίο πριν το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 15 ως τις 17 Μαΐου.

Θέμα του θα είναι “Εξωτερική Πολιτική, Άμυνα και Ενέργεια” και οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ.

Στην Πειραιώς αποφασίσθηκε να ακολουθηθεί ένα διαφορετικό μοντέλο απο όλα τα προηγούμενα, με ομιλίες και όχι συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

Το προσυνέδριο θα ξεκινήσει με χαιρετισμούς τους οποίους θα απευθύνουν ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θόδωρος Ρουσσόπουλος, ο γραμματέας Οργανωτικού και εκτελών χρέη γραμματέα της ΠΕ Στέλιος Κονταδάκης, ο γενικός διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής, ο πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες των τριών υπουργών που έχουν σχετικά με το θέμα χαρτοφυλάκια και συγκεκριμένα οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, Άμυνας Νίκος Δένδιας και Ενέργειας-Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Θα ακολουθήσει ομιλία του Έλληνα Ευρωπαϊου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ε.Ε. Απόστολου Τζιτζικώστα.

Το προσυνέδριο θα ολοκληρωθεί με ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 14:00.