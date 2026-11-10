Το πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Στην έγκριση ενός πενταετούς προγράμματος για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ενίσχυση της πρόσβασης των πολιτών σε οικονομικά προσιτή κατοικία προχώρησε, κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά την αποψινή του συνεδρίαση.

Ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Δημόσιας Υγείας, Δημήτρης Σκούτας, παρουσίασε αναλυτικά το πρόγραμμα, επισημαίνοντας ότι οι κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα είναι νέοι και φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι και νέα ζευγάρια, πολύτεκνες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, μονογονεϊκές οικογένειες, νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι.

«Η στεγαστική πολιτική αντιμετωπίζεται από τη δημοτική αρχή ως ένα σύνθετο ζήτημα κοινωνικής πολιτικής, αστικής ανάπτυξης, αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας και μακροχρόνιας διασφάλισης του δικαιώματος στην κατοικία», ανέφερε ο κ.Σκούτας.

Οι πέντε άξονες της στρατηγικής του Δήμου Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη των ενοικιαστών είναι: 1.Κοινωνική μίσθωση με ενεργοποίηση υφιστάμενων κατοικιών. 2.Παραγωγή νέου αποθέματος μέσω αξιοποίησης δημόσιων και δημοτικών ακινήτων. 3.Κοινωνική αντιπαροχή σε δημοτικά οικόπεδα. 4.Υποστήριξη και συμβουλευτική με την ενεργοποίηση νέου θεσμού πιστοποιημένης στεγαστικής διαμεσολάβησης. 5.Ρύθμιση και περιορισμός των αρνητικών επιπτώσεων των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Αποφασίστηκε, επιπλέον, να δημιουργηθεί μία διαπαραταξιακή Ομάδα Εργασίας η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση των παραπάνω προτάσεων έως το τέλος της δημαρχιακής θητείας.

Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ζήτησε από όλες τις παρατάξεις να στηρίξουν τις παραπάνω προτάσεις, κάτι το οποίο δεν συνέβη κατά την ψηφοφορία, υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα της κοινωνικής στέγασης είχε απασχολήσει και την ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο με τη συμμετοχή και τις παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων.

Επιπλέον, ο κ. Αγγελούδης πρότεινε προς την αντιπολίτευση την αναζήτηση κατάλληλης έκτασης αρκετών στρεμμάτων πέριξ του πολεοδομικού συγκροτήματος, που να ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ ή την ΕΤΑΔ, προκειμένου να προχωρήσει ιδιωτική πολεοδόμηση με ειδικούς όρους για τη δημιουργία 2.000 έως 3.000 κατοικιών, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Όπως σημείωσε, μια τέτοια πρωτοβουλία δεν δύναται να υλοποιηθεί εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει κεντρική διεκδίκηση του δήμου σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ώστε η έκταση να ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Το θέμα της προστασίας των ενοικιαστών και ενοικιαστριών εισηγήθηκε η παράταξη «Πόλη Ανάποδα» με τον επικεφαλής της, Νίκο Νικήσιανη, να αναφέρει πως το 29% των κατοίκων του δήμου Θεσσαλονίκης, δηλαδή πάνω από 100.000 άνθρωποι, ζουν στο νοίκι.

«Εξαιτίας αυτής της ζήτησης, και παρά τη γενική ύφεση και φτώχεια, τα ενοίκια στον Δήμο Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση: το 2020 ξεπερνούσαν τα προ κρίσης επίπεδα κατά 38%, ενώ σήμερα η αύξησή τους έχει φτάσει το 120%», είπε ο κ.Νικήσιανης. Συμπλήρωσε, δε, πως το 25% των κατοικιών στον δήμο παραμένουν κενές και πως πολλά ακίνητα που μισθώνονται για σπίτι δεν πληρούν στοιχειώδη κριτήρια κατοικησιμότητας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ