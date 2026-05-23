Το πρόγραμμα των πανελληνίων εξετάσεων 2026: Χρήσιμες συμβουλές για τους υποψηφίους

Με ψυχραιμία θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις οι υποψήφιοι. Το «μυστικό» είναι οι υποψήφιοι να συμμετέχουν στις εξετάσεις σκεπτόμενοι θετικά, κάτι που είναι βέβαιο ότι θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίζουν κάθε δυσκολία στη ζωή σας με αισιοδοξία και αποτελεσματικότητα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εξετάσεων

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2026 των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ., κοινή για τους υποψηφίους ημερήσιων και εσπερινών Λυκείων. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΓΕΛ.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.

Η εξεταστέα ύλη και τα θέματα των εξετάσεων είναι κοινά για όλους τους υποψηφίους ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ.

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

των ξένων γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες,

των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι (6) ώρες,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο,

για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια τρεις (3) ώρες και 30΄ λεπτά.

Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2025-26 ορίζουμε το διάστημα από τη Δευτέρα 16-6-2025 μέχρι και την Παρασκευή 27-6-2025.

Διαρκής ενημέρωση

Το CNN Greece σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς, θα δημοσιεύει τα θέματα και τις απαντήσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026. Λίγες ώρες πριν την έναρξη των εξετάσεων, καταγράψαμε κάποιες χρήσιμες συμβουλές για να ανταπεξέλθουν οι υποψήφιοι στη δοκιμασία των Πανελλαδικών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Χρήσιμες συμβουλές

Πριν από τις εξετάσεις

• Παύουμε να επαναλαμβάνουμε στον εαυτό μας ότι οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι κάτι φοβερό, που δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.

• Οι επιδόσεις δεν είναι «ή του ύψους ή του βάθους». Υπάρχουν αξιόλογες λύσεις στο μηχανογραφικό δελτίο για όλες τις βαθμολογικές δυνατότητες, αρκεί να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, για να υπερβούμε τον πήχη της Ε.Β.Ε.

• Αξιοποιούμε το ασφαλές μας περιβάλλον από ανθρώπους που μας γνωρίζουν καλά (Γονείς, Φίλοι, Καθηγητές), οι οποίοι είναι βέβαιο πως και σε αυτήν τη δοκιμασία θα βρίσκονται δίπλα μας, μοιραζόμενοι τις αγωνίες μας και τις ανησυχίες μας.

• Δεν χρειάζεται να αναστατωνόμαστε από φήμες της τελευταίας στιγμής για «SOS» θέματα, που δεν επιβεβαιώνονται ποτέ.

• Δεν ξενυχτάμε το βράδυ πριν από κάθε εξέταση. Καλύτερα να κλείσουμε από νωρίς τα βιβλία και να κάνουμε το πρωί μια σύντομη επανάληψη.

• Η διατροφή μας, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια των Εξετάσεων, θα πρέπει να είναι ισορροπημένη. Ειδικά το βράδυ της παραμονής κάθε εξέτασης αποφεύγουμε τις διατροφικές υπερβολές και καταναλώνουμε ένα ελαφρύ γεύμα.

• Την ημέρα της εξέτασης στις 07:45 θα πρέπει να βρίσκομαι στο Εξεταστικό Κέντρο, γιατί στις 08:00 κλείνει η πόρτα και δεν επιτρέπεται πέραν αυτής της ώρας η είσοδος.

Κατά τη διάρκεια της τρίωρης δοκιμασίας

• Φροντίζουμε να έχουμε απαραιτήτως μαζί μας:

1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο

2. Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων (καρτελάκι)

3. Τρία στυλό (μπλε ή μαύρου χρώματος), μολύβι, γόμα και ξύστρα

4. Γεωμετρικά όργανα, όπου χρειάζονται

5. Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό

6. Ένα ρολόι χειρός, ώστε να διαχειριζόμαστε σωστά τον χρόνο μας κατά τη διάρκεια της εξέτασης (όχι smartwatch)

• Διαβάζουμε τα θέματα αργά και προσεκτικά, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τι ζητείται, ξεκινάμε από αυτά που γνωρίζουμε καλύτερα και είναι κατά τη γνώμη μας ευκολότερα.

• Αφού απαντήσουμε κάποιο ερώτημα, καλό θα ήταν να διαβάσουμε άλλη μία φορά την εκφώνηση.

• Ερωτήσεις που μας φαίνονται γνωστές και εύκολες χρειάζονται περισσότερη προσοχή.

• Ακόμη και αν κάποιο από τα θέματα δεν μας θυμίζει κάτι, δεν πρέπει να απογοητευτούμε, καθώς μπορεί στη συνέχεια της εξέτασης να «καθαρίσει» το μυαλό μας και να το κατανοήσουμε.

• Δεν αποκαρδιωνόμαστε από τυχόν δύσκολα θέματα και, κυρίως, δεν τα παρατάμε. Τα θέματα όσο δύσκολα φαίνονται σε εμάς άλλο τόσο δύσκολα φαίνονται και στους άλλους μαθητές.

• Χρησιμοποιούμε, όπου χρειάζεται, το πρόχειρο (δηλαδή, τις τελευταίες σελίδες του τετραδίου).

• Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιμείνουμε για πολλή ώρα σε κάποιο θέμα που μας δυσκολεύει ιδιαίτερα. Πρέπει να προχωρήσουμε, να αντιμετωπίσουμε τα υπόλοιπα ζητούμενα και μετά να επιστρέψουμε στο ερώτημα που δεν λύσαμε και να αφοσιωθούμε σε αυτό.

• Γράφουμε ό,τι γνωρίζουμε, ακόμη και αν δεν είμαστε σίγουροι· δεν αφήνουμε κανένα ερώτημα χωρίς απάντηση.

• Το γραπτό μας πρέπει να αποπνέει σιγουριά και να δίνουμε σαφείς απαντήσεις, ώστε ο διορθωτής να μην έχει την παραμικρή αμφιβολία για τις γνώσεις μας.

• Προσέχουμε την εμφάνιση του γραπτού μας, ώστε να είναι ευανάγνωστο. Ένα καλά δομημένο και καθαρογραμμένο γραπτό είναι βέβαιο πως προκαταβάλλει θετικά τον διορθωτή.

• Κατανέμουμε σωστά τον χρόνο ανάμεσα στα θέματα, ώστε να αφήσουμε τουλάχιστον 10 λεπτά για να ξαναδιαβάσουμε τις απαντήσεις μας και να διορθώσουμε τυχόν ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη.

• Δεν βιαζόμαστε. Αν μέσα στον ενθουσιασμό μας βιαστούμε, υπάρχει κίνδυνος να δώσουμε λανθασμένες απαντήσεις.

• Ακόμα και αν έχουμε τελειώσει νωρίτερα, εξαντλούμε τον χρόνο της εξέτασης! Διαβάζουμε ξανά και ξανά τις απαντήσεις μας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τίποτα δεν διέφυγε από την προσοχή μας.

• Αφού τελειώσει η εξέταση… τελείωσε και το μάθημα αυτό! Δεν μπορούμε να ξέρουμε απολύτως τι γράψαμε και, κυρίως, δεν ξέρουμε πώς έχουν γράψει οι άλλοι. Ας μην ξεχνάμε ότι ο βαθμός μας συγκρίνεται με τους βαθμούς των άλλων υποψηφίων.

Στόχος μας, πλέον, είναι το επόμενο μάθημα και διαγράφουμε τα συναισθήματά μας μετά το τέλος της εξέτασης.

Οδηγίες για υποψηφίους που εξετάζονται προφορικά

Οι υποψήφιοι που εξετάζονται προφορικά θα πρέπει να γνωρίζουν επακριβώς τη διαδρομή προς το Εξεταστικό Κέντρο, στο οποίο θα διαγωνιστούν και να φροντίσουν για την έγκαιρη προσέλευσή τους σε αυτό.

Επιπρόσθετα:

• Καλό είναι να εξαντλήσουν το 3ωρο της εξέτασης για προετοιμασία.

• Προτείνεται να ζητήσουν διευκρίνιση ή επεξήγηση από την Επιτροπή ή η ανάγνωση κάποιας ερώτησης, που δεν έχουν κατανοήσει.

• Όταν έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους, το δηλώνουν στον επιτηρητή και περιμένουν να οδηγηθούν στην Επιτροπή για εξέταση. Την ώρα αυτή απαιτείται λίγη υπομονή, γιατί κάποιες φορές είναι αρκετός ο χρόνος αναμονής.

• Κατά την εξέταση διαβάζουν ή διατυπώνουν τις απαντήσεις τους αργά και καθαρά.