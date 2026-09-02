Το πρόγραμμα της παρουσίας Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ

Το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός για την τριήμερη παρουσία του στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της 4ης Σεπτεμβρίου αναμένεται να δώσει το παρών στα εγκαίνια της νέας πτέρυγας Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών και Εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Για την ίδια ώρα είχε άλλες δυο προσκλήσεις, για ομιλία σε εκδήλωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη θεμελίωση του νέου κολυμβητηρίου στους Αμπελόκηπους.

Ο πρωθυπουργός ακολούθως θα συναντηθεί με δημοσιογράφους που καλύπτουν το πρόγραμμά του στην 90η ΔΕΘ και εν συνεχεία έχει κάλεσμα στο πάρτυ της ΟΝΝΕΔ σε κεντρικό μπαρ.

Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τη νέα διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo και θα περιοδεύσει στις εγκαταστάσεις της Έκθεσης και το βράδυ στις 19:30 θα μιλήσει στο “Βελλίδειο” στην τελετή εγκαινίων της ΔΕΘ.

Το μεσημέρι της Κυριακής θα παραχωρήσει εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη Τύπου.