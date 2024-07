Το Πρόγραμμα ‘’ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ’’ του ΦΟΔΣΑ ΚΜ αξιολογήθηκε ανάμεσα στις καλές πρακτικές του INTERREG EUROPE

Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ» αξιολογήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Interreg Europe, ως «ένα εξαιρετικό παράδειγμα ενός περιφερειακού ολοκληρωμένου συστήματος χωριστής συλλογής και παρακολούθησης βιοαποβλήτων».

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ» αναρτήθηκε στην Πλατφόρμας Πληροφόρησης σε θέματα πολιτικής (Policy Learning Platform) του Προγράμματος Interreg Europe (https://www.interregeurope.eu/good-practices/development-and-monitoring-an-integrated-system-of-separate-biowaste-stream-at-38-municipalities), ως μια καλή πρακτική που στοχεύει να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο στην Ευρώπη.

Το παράδειγμα της Ελλάδας αναδείχτηκε ως ένα πολύ χρήσιμο και εμπνευσμένο εργαλείο για άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες που αναπτύσσουν ή θέλουν να βελτιώσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά οφέλη ενός ολοκληρωμένου συστήματος, καθώς και τη σημασία της παρακολούθησης, τη δυνατότητα για αποτελεσματικές κοινές εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενιαία πρόταση χρηματοδότησης.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ΚΜ Μιχάλης Γεράνης: «Το Πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων για τους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΣ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα – εργαλείο ενός περιφερειακού ολοκληρωμένου συστήματος χωριστής συλλογής και παρακολούθησης βιοαποβλήτων». Η αναγνώριση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που με την πολύτιμη συμβολή και την άριστη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών, κατάφερε την επιτυχημένη υλοποίηση μιας πρωτοβουλίας απαραίτητης για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να συγχαρώ όλη την Αυτοδιοικητική Οικογένεια της Κεντρικής Μακεδονίας γιατί ομονοήσαμε και σε αυτό το θέμα και με την αγαστή συνεργασία πράττουμε το καλύτερο για το περιβάλλον και για τους πολίτες».

Ακολούθως, παρατίθεται η γνώμη των εμπειρογνωμόνων στα Αγγλικά, όπως αναρτήθηκε στην Πλατφόρμας Πληροφόρησης του Προγράμματος Interreg Europe: «According to the revised Waste Framework Directive Member States are obliged to ensure a separate biowaste collection or recycling at the source as of the end of 2023. Across the European Union, somewhere between 118 and 138 million tons of biowaste are generated every year, of which currently only about 40% is effectively recycled into high-quality compost and digestate. As up to 50% of municipal solid waste is organic, the bio-waste fraction plays an important role in the transition to circular economy and contributes significantly to meeting the overall recycling target of 65% by 2035. All these requirements and targets make biowaste a hot topic on the policymakers’ agenda. This good practice is an excellent example of a regional integrated system of separate biowaste collection and monitoring. The example from Greece highlights the economic benefits of an integrated system, as well as the importance of monitoring, potential for an impactful joint awareness raising campaign and single funding proposal. The good practice can be a very useful and inspirational tool to other European regions that are currently developing or improving their biowaste collection».