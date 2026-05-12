Το πολιτικό μέλλον του Χάρη Καστανίδη, η πιθανή παρουσία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η αναζήτηση προσώπων του ΠΑΣΟΚ για την Α΄ Θεσσαλονίκης με όνομα – έκπληξη

Γράφει ο Διαλογιστής

Ως προθέρμανση θα πρέπει να εκληφθούν οι καυγάδες που έχουν ξεσπάσει μεταξύ ΠΑΣΟΚ και υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα. Η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να φουντώσει το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού η μάχη για τη δεύτερη θέση, θα είναι σκληρή. Και θα πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός.

Μετά την αποχώρηση του από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης τροφοδοτεί τα σενάρια αναφορικά με το πολιτικό του μέλλον. Φυσικά και όλοι ποντάρουν, ότι τελικά θα βρεθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς απλά θα πούμε το εξής: Πράγματι αυτό είναι ένα σοβαρό ενδεχόμενο και μάλιστα είναι πιθανό να γίνει με θεαματικό τρόπο…

Μαθαίνουμε επίσης πως γίνεται προσπάθεια να βρεθεί στην εκδήλωση του πυρήνα της Θεσσαλονίκης ο πρώην πρωθυπουργός. Αναφερόμαστε σε αυτή που θα γίνει στα Δυτικά της πόλης στις 20 του μήνα, όπως σας είχαμε πληροφορήσει, από το myportal. Εξάλλου ο κ. Τσίπρας μετά το τέλος των παρουσιάσεων της “Ιθάκης” θα λειτουργεί πλέον ως κανονικός πολιτικός αρχηγός με δημόσιες παρεμβάσεις και περιοδείες.

Πρόσωπα που θα κάνουν πιο δυνατό το ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης αναζητά το ΠΑΣΟΚ. Αν είναι και γυναίκες ακόμη καλύτερα. Προσεγγίσεις γίνονται ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είναι και ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Ένα από τα νέα ονόματα, που έχουν κατά καιρούς έχουν ακουστεί, είναι και αυτό του προέδρου του επαγγελματικού επιμελητηρίου Κυριάκου Μερελή. Επίσης ανοιχτή είναι η πόρτα και για τον δήμαρχο Νεάπολης – Συκεών Σίμο Δανιηλίδη.

Ένα σενάριο πάντως θέλει να παίζει και το όνομα της Θοδώρας Τζάκρη, όταν ολοκληρωθεί η μετακίνηση της στο ΠΑΣΟΚ. Και αυτό γιατί οι πληροφορίες θέλουν την σημερινή βουλευτή Πέλλας να είναι τελικά υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Αν και έχει συμπληρώσει την εικοσαετία που βάζει απαγορευτικό, λόγω καταστατικού, λέγεται πως αυτή η ρύθμιση δεν την αφορά, καθώς ισχύει για βουλευτές που εκλέγονται με το ΠΑΣΟΚ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.