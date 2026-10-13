Το Πολεμικό Ναυτικό χτίζει τον δικό του στόλο drones: Ο «Πυρπολητής» και τα σκάφη καμικάζι

Σε μια περίοδο κατά την οποία τα μη επανδρωμένα συστήματα μεταβάλλουν τον τρόπο διεξαγωγής των ναυτικών επιχειρήσεων, το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό αναπτύσσει και αξιολογεί μια σειρά από σκάφη επιφανείας και υποβρύχια μέσα, επιδιώκοντας την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στο επιχειρησιακό του οπλοστάσιο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ελληνικής σχεδίασης και ανάπτυξης «Πυρπολητής», ένα μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας με δυνατότητα διεξαγωγής επιχειρήσεων κρούσης εναντίον εχθρικών πλοίων. Παράλληλα, το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει και αξιολογεί διαφορετικές κατηγορίες μη επανδρωμένων συστημάτων, από ταχύπλοα σκάφη επιτήρησης και κρούσης έως υποβρύχια μέσα ναρκοπολέμου και αυτόνομα σκάφη αμερικανικής τεχνολογίας.

Η ανάπτυξη αυτών των δυνατοτήτων συνδέεται με τη σταδιακή προσαρμογή του ελληνικού Στόλου στις απαιτήσεις ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο τα μη επανδρωμένα μέσα αποκτούν αυξανόμενο ρόλο στη συλλογή πληροφοριών, στην επιτήρηση θαλάσσιων περιοχών και στην αντιμετώπιση ναυτικών απειλών.

«Πυρπολητής»: Το ελληνικό drone που αναπτύχθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό

Ο «Πυρπολητής» αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της προσπάθειας. Πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας μήκους πέντε μέτρων, σχεδιασμένο και αναπτυγμένο από το ίδιο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, με μέγιστη ταχύτητα που υπερβαίνει τους 40 κόμβους και υψηλή αυτονομία.

Το σκάφος έχει σχεδιαστεί για αποστολές συλλογής πληροφοριών, θαλάσσιας επιτήρησης και αναγνώρισης, καθώς και για επιχειρήσεις κατά στόχων επιφανείας. Παράλληλα, προβλέπεται η χρησιμοποίησή του σε αποστολές επίθεσης μίας κατεύθυνσης, γνωστές ως One Way Attack, κατά τις οποίες το μη επανδρωμένο μέσο χρησιμοποιείται ως όπλο κρούσης.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ηλεκτροοπτικό σύστημα, ραντάρ επιφανείας, συστήματα επικοινωνίας και αισθητήρες πλοήγησης, ενώ η σχεδίασή του επιτρέπει περαιτέρω αναβαθμίσεις και διεύρυνση των επιχειρησιακών του αποστολών.

Η ανάπτυξή του αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς αναδεικνύει την προσπάθεια του Πολεμικού Ναυτικού να δημιουργήσει εγχώρια τεχνογνωσία σε μια κατηγορία συστημάτων που αποκτά αυξανόμενη βαρύτητα στη σύγχρονη ναυτική αντιπαράθεση.

«Κανάρης 1»: Ταχύτητα 55 κόμβων και δυνατότητα επίθεσης καμικάζι

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας «Κανάρης 1», το οποίο ανήκει στο Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Πολεμικού Ναυτικού. Με μήκος μόλις 1,90 μέτρα, το συγκεκριμένο USV αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 55 κόμβων και διαθέτει μέγιστη αυτονομία 40 ναυτικών μιλίων.

Έχει σχεδιαστεί για αποστολές θαλάσσιας παρακολούθησης και συλλογής πληροφοριών, διαθέτοντας σύστημα καμερών που μεταδίδει εικόνα σε πραγματικό χρόνο προς τον σταθμό ελέγχου. Τα χαρακτηριστικά πρόωσής του το καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο και για χρησιμοποίηση ως μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας κρούσης τύπου καμικάζι.

Στην ίδια οικογένεια περιλαμβάνεται και το «Κανάρης 2», μήκους 1,80 μέτρων, με μέγιστη ταχύτητα 45 κόμβων και αυτονομία 25 ναυτικών μιλίων. Η αποστολή του επικεντρώνεται στη θαλάσσια επιτήρηση και στη συλλογή πληροφοριών.

Από την επιφάνεια στον βυθό: Το υποβρύχιο «Plutino Miki»

Η ανάπτυξη των μη επανδρωμένων δυνατοτήτων επεκτείνεται και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το υποβρύχιο σύστημα «Plutino Miki» έχει σχεδιαστεί για την έρευνα, τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση ναρκών βυθού και αγκυροβολίου.

Το σύστημα έχει μήκος 1,10 μέτρα, μέγιστη ταχύτητα πέντε κόμβων και δυνατότητα κατάδυσης σε βάθος έως 300 μέτρα. Η μέγιστη απόσταση λειτουργίας του φτάνει τα 500 μέτρα με καλώδιο και τα 2.000 μέτρα με οπτική ίνα.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η δυνατότητα χρησιμοποίησής του ως μη επανδρωμένου υποβρύχιου σκάφους κρούσης τύπου καμικάζι.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσθέτει μια διαφορετική επιχειρησιακή διάσταση, καθώς τα υποβρύχια μη επανδρωμένα μέσα επιτρέπουν τη διεξαγωγή αποστολών κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια, συμπληρώνοντας τις δυνατότητες των σκαφών επιφανείας.

Το αμερικανικό Corsair και το ελληνικό αίτημα για προμήθεια

Πέρα από τα ελληνικά και τα ήδη διαθέσιμα συστήματα, ιδιαίτερη σημασία έχει το αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος Corsair της εταιρείας Saronic, το οποίο έχει αξιολογηθεί από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό.

Πρόκειται για σκάφος μήκους επτά μέτρων, με μέγιστη ταχύτητα άνω των 35 κόμβων, υψηλή αυτονομία και δυνατότητα ανάληψης αποστολών συλλογής πληροφοριών, αναγνώρισης, επιτήρησης, επιχειρήσεων κατά στόχων επιφανείας, επιθέσεων μίας κατεύθυνσης και έρευνας και διάσωσης.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η δυνατότητα συνεργατικής αυτόνομης δράσης σε σμήνη, γνωστής ως swarming, που επιτρέπει τον συντονισμό πολλαπλών σκαφών για την εκτέλεση σύνθετων αποστολών. Το Corsair ενσωματώνει επίσης προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη και ανοιχτή αρχιτεκτονική για μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Τα σκάφη Corsair έχουν ενταχθεί επιχειρησιακά στο Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ έχουν ήδη υποβληθεί σε εκτεταμένες δοκιμές και αξιολόγηση από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, με θετικά αποτελέσματα.

Η Αθήνα έχει προχωρήσει στην αποστολή Letter of Request, δηλαδή επίσημου αιτήματος για την προμήθεια αριθμού σκαφών Corsair μέσω διακρατικής συμφωνίας Foreign Military Sales (FMS) με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξέλιξη καταγράφει συγκεκριμένο ελληνικό ενδιαφέρον για την απόκτηση αμερικανικών αυτόνομων ναυτικών συστημάτων, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί ο αριθμός των σκαφών, το εκτιμώμενο κόστος ή το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Η νέα διάσταση των ναυτικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο

Στο ευρύτερο φάσμα των μη επανδρωμένων μέσων που διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό περιλαμβάνονται επίσης τα μικρότερα USV Flexus, Niriis και Blue Boat για επιτήρηση, συλλογή δεδομένων και υδρογραφικές έρευνες, το μεγαλύτερο σκάφος ΜΕΣΕ για αποστολές περιπολίας και έρευνας και διάσωσης, καθώς και το υποβρύχιο Pluto Plus για επιχειρήσεις εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών.

Η ανάπτυξη διαφορετικών κατηγοριών μη επανδρωμένων συστημάτων αποτυπώνει μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης των δυνατοτήτων του ελληνικού Στόλου. Από τη διαρκή επιτήρηση μιας θαλάσσιας περιοχής και τη συλλογή πληροφοριών μέχρι τις αποστολές ναρκοπολέμου και την προσβολή ναυτικών στόχων, τα συγκεκριμένα μέσα εντάσσονται σταδιακά στη σύγχρονη επιχειρησιακή αντίληψη.

Για την Ελλάδα, με την ιδιαίτερη γεωγραφία του Αιγαίου, τον μεγάλο αριθμό νησιών και την ανάγκη επιτήρησης εκτεταμένων θαλάσσιων περιοχών, οι τεχνολογίες αυτές παρουσιάζουν ξεχωριστό επιχειρησιακό ενδιαφέρον.

Η επόμενη πρόκληση αφορά τη μετάβαση από την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μεμονωμένων συστημάτων στη συστηματική επιχειρησιακή αξιοποίησή τους. Η εγχώρια προσπάθεια που εκπροσωπεί ο «Πυρπολητής», οι δυνατότητες των μικρότερων σκαφών κρούσης και η προοπτική προμήθειας των αμερικανικών Corsair διαμορφώνουν τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής ναυτικής ισχύος, σε ένα περιβάλλον όπου η τεχνολογία και η δυνατότητα ταχείας προσαρμογής επηρεάζουν ολοένα περισσότερο την ισορροπία δυνάμεων στη θάλασσα.