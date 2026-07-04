Το πιο συνηθισμένο πράγμα που κάνει ένας σκύλος όταν ζεσταίνεται – Πότε θέλει προσοχή

Όσοι έχουμε σκύλο παρατηρούμε τη συμπεριφορά του συνεχώς, είτε από αγάπη, είτε από ανησυχία. Πώς κοιμάται, πόσο τρώει, πόσες φορές κάνει τουαλέτα και άλλες τέτοιες λεπτομέρειες από την καθημερινότητά του.

Αυτό που βλέπουμε επίσης είναι πως όταν αλλάζουν οι εποχές, ο τετράποδος φίλος μας δεν μένει ανεπηρέαστος. Το καλοκαίρι, τόσο εμείς όσο και εκείνος ζεσταινόμαστε, με αποτέλεσμα να εντοπίζουμε αρκετές αλλαγές στη συμπεριφορά του.

Ένα σενάριο που ίσως έχει συμβεί και σε εσάς: Κάθεστε δίπλα στο ψυγείο και ο σκύλος σας έρχεται τρέχοντας δίπλα σας, περιμένοντας να κάνετε τη μαγική κίνηση, να το ανοίξετε και να βγάλετε μια λαχταριστή λιχουδιά. Το φαγητό είναι από τα βασικά ένστικτα του σκύλου, αλλά και ένα χρήσιμο εργαλείο για να του μάθουμε κανόνες καλής συμπεριφοράς.

Υπάρχουν όμως κάποιες φορές που δεν δείχνει διάθεση για φαγητό, που βλέπει να περνάει από μπροστά του ένα μπιφτέκι, λίγο καρπούζι, ακόμη και ψωμί και δεν ενδιαφέρεται. Λογικό είναι να ανησυχήσετε, μόλις διαπιστώσετε κάτι τέτοιο, αφού όταν ένας σκύλος αρρωσταίνει, από τα πράγματα που του συμβαίνουν είναι η απώλεια της όρεξής του. Αν παρατηρήσετε, όμως, χρόνο με τον χρόνο τον σκύλο σας, θα δείτε ότι και σε μια άλλη περίπτωση χάνει το ενδιαφέρον του για φαγητό: Όταν ζεσταίνεται.

Το καλοκαίρι, πολλοί κηδεμόνες ζώων παίρνουν τον κτηνίατρο τηλέφωνο έντρομοι πως κάτι κακό συμβαίνει με τον τετράποδο φίλο τους, επειδή σταμάτησε να τρώει.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι επειδή ο σκύλος ζεσταίνεται, τρώει λιγότερο και αλλάζουν το ωράριο, η συμπεριφορά και οι συνήθειές του. Ακόμη και οι λιχουδιές ή η πιο απαγορευμένη τροφή που λιγουρεύεται και σας παρακαλάει για να την πάρει δεν του κάνουν καμία αίσθηση κατά τη θερινή περίοδο. Άλλοι σκύλοι πλησιάζουν το φαγητό και δεν το ακουμπάνε καν, άλλοι δεν σηκώνονται καθόλου από τη θέση τους για να πάνε στο μπολ. Δείτε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό:

– Κινείται λιγότερο. Θα έχετε παρατηρήσει πως όταν ο σκύλος ζεσταίνεται, δεν χάνει μόνο την όρεξη για φαγητό, αλλά και για παιχνίδι. Άρα, η δραστηριότητά του είναι περιορισμένη, οπότε ίσως να μην του δημιουργείται το αίσθημα πείνας τόσο έντονα.

– Ενδέχεται να αλλάζει ο μεταβολισμός, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των περισσότερων ωρών ηλιοφάνειας. Ζητήστε τη γνώμη του κτηνίατρού σας για το συγκεκριμένο θέμα.

– Πολλές φορές ο σκύλος δυσκολεύεται να βρει ένα δροσερό μέρος μέσα στο σπίτι, ειδικά αν δεν υπάρχει ανοιχτό κλιματιστικό ή ανεμιστήρας. Αν κάνει βόλτες στα δωμάτια, προσπαθώντας πού θα ξεκουραστεί, θα νιώσει αναστάτωση, οπότε το φαγητό ίσως να μην είναι στις προτεραιότητές του.

Το θετικό, στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι πως ο σκύλος θα νιώσει την ανάγκη να φάει, αλλά αυτό δεν θα συμβεί πριν πέσει ο ήλιος. Ο δικός μου ο σκύλος αρκετές φορές έτρωγε μέσα στη νύχτα. Φυσικά, τον άφηνα στην ησυχία του να φάει, και όταν ερχόταν πάλι σε εμένα, του έλεγα ένα μπράβο και συνέχιζα τον ύπνο μου. Οι πιο πολλοί σκύλοι τρώνε το βράδυ, αφού έχει πέσει η θερμοκρασία και νιώθουν ότι έχουν ανακτήσει την ενέργειά τους. Και πάλι όμως, η ποσότητα ίσως να μην είναι ίδια με αυτή που καταναλώνουν τον υπόλοιπο χρόνο.