Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στην πέμπτη διαπεριφερειακή συνάντηση στο πλαίσιο του έργου DeCo

Στην πέμπτη διαπεριφερειακή συνάντηση των εταίρων του έργου DeCo συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος του έργου.

Το έργο DeCo – “Design Collaboration for Sustainable Business” συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe 2021 – 2027, με στόχο τη βελτίωση των τοπικών, εθνικών και περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών και καινοτόμων προσεγγίσεων και μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον αειφόρο και κυκλικό σχεδιασμό, στην παραγωγή και στη μεταποίηση. Το έργο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση των εκπομπών στο περιβάλλον καθώς και στην υποστήριξη της πρότασης της Επιτροπής με στόχο την καθιέρωση των βιώσιμων προϊόντων ως κανόνα στην Ε.Ε., την ενίσχυση των κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση.

Στην πέμπτη συνάντηση των εταίρων του έργου DeCo, η οποία φιλοξενήθηκε το διήμερο 5-6 Μαΐου στην πόλη Τσάκοβετς της Κροατίας, συμμετείχαν εκπρόσωποι του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, καθώς και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο αποτελεί βασικό συνεργαζόμενο φορέα του έργου.

Κατά την πρώτη ημέρας της δράσης, οι εκπρόσωποι του αναπτυξιακού οργανισμού REDEA, ως εταίρος και διοργανωτής της εκδήλωσης, παρουσίασαν την αναπτυξιακή στρατηγική της κροατικής Επαρχίας της Μετζιμούριε, με έδρα το Τσάκοβετς. Στη διάρκεια των παρουσιάσεων, αναδείχθηκαν πολλές καινοτόμες πρωτοβουλίες, που εφαρμόζονται στην ευρύτερη περιοχή και έχουν προταθεί ως καλές πρακτικές στο πλαίσιο του έργου DeCo, ενώ οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τη μετάβαση που βιώνει η τοπική βιομηχανία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, καθώς και τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της.

Στη διάρκεια της διήμερης δράσης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το τεχνολογικό και βιομηχανικό κέντρο της Μετζιμούριε και να γνωρίσουν τον ιδιαίτερο παραγωγικό και εξαγωγικό χαρακτήρα της περιοχής, μέσα από επιτυχή παραδείγματα εναρμόνισης της εταιρικής στρατηγικής με τις αρχές της αειφορίας και του κυκλικού σχεδιασμού: Επισκέφθηκαν μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής επίπλων της χώρας, καθώς και τοπικές μονάδες διαχείρισης μεταχειρισμένων ενδυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και παραγωγής ελατηρίων.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, ως εταίρος του έργου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως Συνεργαζόμενη Αρχή Χάραξης Πολιτικής, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και τα υπόλοιπα μέλη της Περιφερειακής Ομάδας Υποστήριξης (RSG) θα αναλύσουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα τόσο της εν λόγω συνάντησης όσο και ολόκληρου του έργου DeCo. Η καταγραφή και η ανάλυση των μέχρι τώρα δεδομένων, σε συνδυασμό με τις καλές πρακτικές που αναδεικνύονται μέσα από τις δράσεις του έργου, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2027.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετική με το έργο DeCo οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο:

https://www.interregeurope.eu/deco