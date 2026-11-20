Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το ΠΑΣΟΚ Θεσσαλονίκης. Προχθές το βράδυ έγινε ακόμη μία ολομέλεια στην Καλαμαριά. Αύριο το πρωί κλιμάκιο του κόμματος είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στην Τούμπα. Θα περιοδεύσει στην λαϊκή αγορά και σε καταστήματα της περιοχής προκειμένου να ενημερώσει του πολίτες για το πρόγραμμα του.

Την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου η Μιλένα Αποστολάκη, με τον Νίκο Μήλη και την Βίκυ Παπαγεωργίου θα παρουσιάσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και το στεγαστικό. Εκδήλωση που θα γίνει στο αμφιθέατρο του τεχνικού επιμελητηρίου ( 18.30). Παρέμβαση θα κάνει και το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης Χρήστος Παππάς.

Ιδιότροπη η εκλογική περιφέρεια της Β Θεσσαλονίκης. Με αποτέλεσμα το τρίτο κόμμα να μην εκλέγει βουλευτή. αν δεν πιάσει το εκλογικό μέτρο, που είναι λίγο πάνω από το 11%. Για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη τη μάχη μεταξύ άλλων αναμένεται να δώσουν ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης Θωμάς Μόσχος ( που τώρ ατελέυταία ακούγεται και για άλλες περιφέρειες), ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Νίκος Νυφούδης, το μέλος του εθνικού συμβουλίου Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος και η δημοσιογράφος Δώρα Αυγέρη. Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει η υποψηφιότητα του Θανάση Γλαβίνα, της πρώην βουλευτή Κωνσταντίνας Αδάμου, του Γιώργου Φεστερίδη, της Μαρία Ευθυμιάδου, του γραμματέα της νομαρχιακής επιτροπής Β’ Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπατζαρακίδη και είναι πιθανοί ο Κωνσταντίνος Πατσαλάς και η Γεωργία Παναγιωτίδου.

Πολλές οι δημοσκοπήσεις τελευταία. Και στην Α’ Θεσσαλονίκης, αλλά και στην Β’. Μία που έγινε για το ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε πως βγάζει ντέρμπι ανάμεσα σε 4 πρόσωπα. Και μία που έγινε στην Β’ και αφορά την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την οποία μαθαίνουμε πως υπάρχουν ανατροπές.

“Τρίπλα”, ώστε να αποφύγουν το καταστατικό του κόμματος, αναζητούν στο ΠΑΣΟΚ προκειμένου να ενταχθεί η Θοδώρα Τζάκρη. Η ανεξάρτητη βουλευτής έχει συμπληρώσει 22 χρόνια στο αξίωμα, άρα ξεπερνάει τα 20 που είναι το όριο του ΠΑΣΟΚ βάσει καταστατικού. Μία πιθανότητα είναι να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ ως συνεργαζόμενη. Μία νέα εκδοχή θέλει την κ. Τζάκρη να εντάσσεται κανονικά. Και αυτό γιατί τα 22 χρόνια θητείας της στην Ελληνική Βουλή δεν είναι όλα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά με διαφορετικά κόμματα. Στην Πέλλα πάντως που εκλέγεται η κ. Τζάκρη αναμένεται να είναι υποψήφιος ο πρώην γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Παντελής Μάρκου.

ΣΤ.ΑΛ.