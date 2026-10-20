Το ΠΑΣΟΚ που ψάχνει υποψήφιους στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η νέα τακτική του Τσίπρα και το πρόβλημα που προκύπτει στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με τις παρελάσεις

Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να προσπαθεί να ρίξει τους τόνους αναφορικά με την αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο μην περιμένετε εκεχειρία. Στην αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθούν να βράζουν με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον επικεφαλής της, καθώς θεωρούν, πως ουσιαστικά κάλυψε τον Θανάση Καρτερό και τα όσα έγραψε για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

“Από τη στιγμή που δεν τα καταδικάζει τότε τι ακριβώς να πούμε;”, είναι το ερώτημα που καταθέτουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.

Στην αναζήτηση προσώπου από τα Δυτικά της Θεσσαλονίκης βρίσκονται οι τοπικοί του ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή υποψήφιο από την περιοχές αυτές και όπως είναι φυσικό ψάχνουν πρόσωπο ή πρόσωπα που θα μπορούσαν να καλύψουν το συγκεκριμένο κενό. Και όπως μαθαίνουμε κοιτάζουν προς συγκεκριμένη πλευρά με την οποίο το κόμμα διατηρεί προνομιακές σχέσεις. Και μία και το έφερε η συζήτηση αν ήταν και γυναίκα ακόμη καλύτερα, αφού και σε αυτό το επίπεδο, το κόμμα αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Τι κοινό έχουν οι περιοδείες του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη την Κρήτη και τη Θεσσαλία. Όλες του ήταν διήμερες, τακτική που όπως φαίνεται θα ακολουθήσει και στις υπόλοιπες που θα κάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει πως δεν πρόκειται απλά για εθιμοτυπικές επισκέψεις. Παράλληλα έχει τον χρόνο να επισκεφθεί περισσότερες περιοχές και φυσικά να μιλήσει και με πιο πολύ κόσμο.

Προς το παρών πάντως ένα άλλο ζήτημα καίει το κόμμα. Την ερχόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη είναι πρώτα η μαθητική και μετά η στρατιωτική παρέλαση. Και το ζήτημα είναι αν θα παραστεί επίσημα το κόμμα, κυρίως στη δεύτερη και φυσικά ποια ή ποιος θα το εκπροσωπήσει. Μάλλον θα πρέπει να περιμένουμε οδηγίες από της “Αμαλίας” που θα κληθεί να πάρει την σχετική απόφαση.

Κατά τα άλλα μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται να δοθούν τα πρώρα ονόματα υποψήφιων βουλευτών του κόμματος. Για την Α και την Β Θεσσαλονίκης οι εκτιμήσεις είναι πως θα γίνει προσπάθεια να ανακοινωθεί το ένα τρίτο των ψηφοδελτίων. Δηλαδή για την Α’ Θεσσαλονίκης τουλάχιστον επτά άτομα και για την Β’ τρία.

ΣΤ. ΑΛ.