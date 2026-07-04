Το ΠΑΣΟΚ φέρνει την ακρίβεια στην Βουλή

“Προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να “λυπάται” και να “θυμώνει;”. Με την φράση αυτή ξεκινάει την επίκαιρη ερώτησή του για την ακρίβεια προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υλοποίησε την υπόσχεση, που είχε δώσει πριν λίγες ημέρες, να φέρει δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας στην Βουλή.

Παράλληλα σηματοδοτεί και την στροφή του κόμματος προς τα ζητήματα της καθημερινότητας. Ένα κεφάλαιο που είχε μείνει ανοιχτό, αφού πότε οι υποκλοπές, πότε η δημιουργία του κόμματος Τσίπρα και πότε τα εσωτερικά του ζητήματα δεν άφηναν το ΠΑΣΟΚ να διαμορφώσει την δική του ατζέντα. Παράλληλα όμως δεν μπορούσε να καταθέσει τις προγραμματικές του προτάσεις, ώστε να ακουστούν στην κοινωνία. Ακόμη και η άσκηση αντιπολίτευσης δεν ήταν αποτελεσματική. Στοιχείο που αποτυπώνεται και στις μετρήσεις των δημοσκοπήσεων στις οποίες το κόμμα παίρνει χαμηλό βαθμό από τους πολίτες.

Υποψηφιότητες

Μία εκ των τριών εκκρεμοτήτων αναφορικά με τις υποψηφιότητες για την Α’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ έκλεισε, η άλλη το σκέφτεται και η τρίτη περιμένει. Αυτή που έκλεισε είναι του Λευτέρη Τζιόλα που δεν θα είναι υποψήφιος. Αυτή που το σκέφτεται είναι του Μάρκου Μπόλαρη. Και αυτή που περιμένει είναι του Θοδωρή Ζαγοράκη, που επιμένει να κατέβει στην Α’ ή Β’ Θεσσαλονίκης, αν και η “Χαριλάου Τρικούπη” του ζήτησε να είναι υποψήφιος στον τόπο καταγωγής του, δηλαδή στην Καβάλα.

Κατά τα άλλα συνεχίζεται το “σαφάρι” για την ανεύρεση υποψηφίων. Δύο παραδοσιακές “δεξαμενές”, η τοπική αυτοδιοίκηση και ο συνδικαλισμός φαίνεται, ότι θα παίξουν, κρίσιμο ρόλο. Και αυτό γιατί ακόμη και σήμερα το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ισχυρές δυνάμεις στους συγκεκριμένους χώρους.

” Υπάρχει ενδιαφέρον ώστε να βρεθούν υποψήφιοι;”, ρωτήσαμε στέλεχος του κόμματος: ” Θα το δείτε σύντομα”, ήταν απάντηση του.

ΣΤ.ΑΛ.

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