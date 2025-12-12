Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γ. Λαμπράκη

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Λαμπράκη, ζητεί με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ, ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, ήταν ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα από το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων τουΟΠΕΚΕΠΕ,με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως κατήγγειλε ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, «κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», είναι ο Γιώργος Λαμπράκης – λογιστής και διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου.

«Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστο διαγράφεται», απάντησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Η ίδια κατήγγειλε, ωστόσο, προηγουμένως ότι κατά την εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».