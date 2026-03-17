Το πασχαλινό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων της Θεσσαλονίκης

Με την αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα 2026 να έχει ήδη ξεκινήσει, η αγορά προετοιμάζεται για την υποδοχή των καταναλωτών.

Φέτος, η Κυριακή του Πάσχα εορτάζεται στις 12 Απριλίου, γεγονός που φέρνει το εορταστικό ωράριο νωρίτερα μέσα στην άνοιξη, δίνοντας την ευκαιρία στους πολίτες να προγραμματίσουν έγκαιρα τις αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι και τα δώρα των ημερών.

Πότε ξεκινά το εορταστικό ωράριο

Σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο Θεσσαλονίκης, το πασχαλινό ωράριο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

Από την ημέρα αυτή, τα καταστήματα θα λειτουργούν με συνεχές ωράριο, συνήθως από τις 10:00 έως τις 21:00, διευκολύνοντας τους εργαζόμενους να κάνουν τις αγορές τους μετά το πέρας της εργασίας τους.

Η Κυριακή με ανοιχτά καταστήματα

Κομβικό σημείο της εορταστικής περιόδου είναι η Κυριακή των Βαΐων, 5 Απριλίου 2026. Τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.