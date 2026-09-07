Το… παραδοσιακό δείπνο Μητσοτάκη και οι γαλάζιες παρουσίες

Σταθερός στην επιλογή του μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ να δειπνεί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο “Οψοποιών Μαγγαινείαι” έμεινα το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός.

Όταν σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους πριν τη συνέντευξη Τύπου στο “Βελλίδειο” ερωτήθηκε σχετικά, σχολίασε: «Είμαι άνθρωπος της συνήθειας. Όταν κάτι πάει καλά 11 χρόνια, δεν το αλλάζεις»

Στο ίδιο εστιατόριο όμως το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκαν αρκετές ακόμη γαλάζιες παρέες που δειπνούσαν: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μαζί με τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιάννη Οικονόμου, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και τον αδερφό της διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Άνθιμο Αμανατίδη αλλά και ο επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. και πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με την παρέα του.