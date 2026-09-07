ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… παραδοσιακό δείπνο Μητσοτάκη και οι γαλάζιες παρουσίες

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Σταθερός στην επιλογή του μετά την ομιλία του στη ΔΕΘ να δειπνεί με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο “Οψοποιών Μαγγαινείαι” έμεινα το βράδυ του Σαββάτου ο πρωθυπουργός.

Όταν σε πηγαδάκι με δημοσιογράφους πριν τη συνέντευξη Τύπου στο “Βελλίδειο” ερωτήθηκε σχετικά, σχολίασε: «Είμαι άνθρωπος της συνήθειας. Όταν κάτι πάει καλά 11 χρόνια, δεν το αλλάζεις»

Στο ίδιο εστιατόριο όμως το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκαν αρκετές ακόμη γαλάζιες παρέες που δειπνούσαν: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μαζί με τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρη Γαλαμάτη και τον πρώην υπουργό και βουλευτή Γιάννη Οικονόμου, η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη και τον αδερφό της διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΑΘ Άνθιμο Αμανατίδη αλλά και ο επίτροπος της Ελλάδας στην Ε.Ε. και πρώην περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας με την παρέα του.

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