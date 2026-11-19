Πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 12 έως 18 ετών από Γυμνάσια και Λύκεια ολόκληρης της χώρας απευθύνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, καλώντας τους να αναπτύξουν καινοτόμες ιδέες και πρακτικές λύσεις σε προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία, καθώς και άλλες ομάδες του πληθυσμού.

Η πρόσκληση γίνεται στο πλαίσιο της δεύτερης διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Καινοτομίας για την Προσβασιμότητα, (Innovation Competition 2026–2027), μιας διεθνούς online δράσης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επαγγελματικής Αριστείας στην Προσβασιμότητα (AccessCoVE).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορεί να είναι ατομική ή σε ομάδες έως 5 μαθητών, με την επίβλεψη εκπαιδευτικού. Ο διαγωνισμός διεξάγεται διαδικτυακά, στην αγγλική γλώσσα, με συμμετοχές από σχολεία όλης της Ευρώπης.

Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με ειδικούς από την Ευρώπη, να αναπτύξουν δεξιότητες, να γνωρίσουν τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους διεθνώς, ενώ οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν ως επιβλέποντες, μπορούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις και να εντάξουν μια ευρωπαϊκή δράση στην εκπαιδευτική τους πρακτική.

Το AccessCoVE δημιουργήθηκε από πανεπιστήμια, φορείς προσβασιμότητας και οργανισμούς από τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Σουηδία), με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έχει ως στόχο να ενισχύσει την εκπαίδευση, την καινοτομία και τις δεξιότητες στην προσβασιμότητα και τον καθολικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, ο διαγωνισμός λειτουργεί ως μια ανοιχτή, πρακτική ευκαιρία για τους μαθητές, προκειμένου να γνωρίσουν το χώρο της προσβασιμότητας μέσα από πραγματικά παραδείγματα και διεθνή συνεργασία.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται έως και τις 18 Δεκεμβρίου 2026 και απαιτούν μόνο μια σύντομη περιγραφή της αρχικής ιδέας. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2027, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πέντε διαδικτυακές συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα προσβασιμότητας, σχεδιασμού και καινοτομίας. Στη συνέχεια, οι ομάδες θα υποβάλουν τις τελικές τους προτάσεις, από τις οποίες θα επιλεγούν πέντε φιναλίστ για τον ευρωπαϊκό τελικό του Μαΐου 2027. Για όσες και όσους λάβουν μέρος, προβλέπονται πιστοποιητικά συμμετοχής.

Πληροφορίες και υποβολή συμμετοχών ΕΔΩ.