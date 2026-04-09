Το Πακιστάν «εκτιμά ιδιαίτερα την «αυτοσυγκράτηση» ενόψει των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ

Το Πακιστάν εκτιμά ιδιαίτερα «την αυτοσυγκράτηση που έχουν επιδείξει όλες οι πλευρές» ενόψει των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί στο Ισλαμαμπάντ μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας και ο αρχηγός του στρατού.

«Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αποκλιμάκωση που έχει επιτευχθεί έως τώρα και υπογράμμισαν την ανάγκη όλες οι πλευρές να διατηρήσουν την ειρήνη και την εκεχειρία», δήλωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπάζ Σαρίφ, στο τέλος της συνάντησής του με τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ