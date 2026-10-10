Το Ωραιόκαστρο τίμησε τον Γιώργο Σαλαγκούδη: Συγκίνηση, πολιτικές παρουσίες και εκπλήξεις

– Χτες βράδυ το Ωραιόκαστρο τίμησε τον Γιώργο Σαλαγκούδη, 17 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής πορείας του. Τυπικά, την τιμητική εκδήλωση για τον πρώην βουλευτή και υφυπουργό Γιώργο Σαλαγκούδη διοργάνωσε η ΔΗΜΤΟ Νέας Δημοκρατίας Ωραιοκάστρου. Ο ιθύνων νους, όμως, ήταν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης. Η βραδιά τα είχε όλα. Συγκίνηση, αναμνήσεις, πολιτικές παρουσίες, αλλά και εκλογικό παλμό που θύμιζε άλλες εποχές.

– Στο Ωραιόκαστρο έκανε double score. Δεν ήταν τυχαία η επιλογή του Ωραιοκάστρου για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ο Γιώργος Σαλαγκούδης διατηρούσε ανέκαθεν ιδιαίτερους δεσμούς με την περιοχή, η οποία του χάριζε απλόχερα μεγάλες εκλογικές νίκες. Για την ακρίβεια, στο Ωραιόκαστρο ο Σαλαγκούδης δεν κέρδιζε απλώς. Έκανε… double score. Και, όπως αποδείχθηκε χθες, οι δεσμοί αυτοί παραμένουν ισχυροί, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από την αποχώρησή του από την ενεργό πολιτική.

– Οδός Γιώργου Σαλαγκούδη. Μια ξεχωριστή ανακοίνωση επιφύλαξε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου Παντελής Τσακίρης στον τιμώμενο. Όπως γνωστοποίησε, πρόκειται να εισηγηθεί στο δημοτικό συμβούλιο να δοθεί το όνομα του Γιώργου Σαλαγκούδη σε δρόμο της επέκτασης του Ωραιοκάστρου. Μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, που αποτυπώνει τη σχέση του πρώην υπουργού με την περιοχή και συνιστά πράξη αναγνώρισης της προσφοράς του.

– Από την πρώτη κυβέρνηση Καραμανλή, ξανά στο ίδιο βήμα. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, με τον οποίο ο Γιώργος Σαλαγκούδης είχε μοιραστεί την εμπειρία της κυβερνητικής ευθύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, το 2004. Ο Σαλαγκούδης ως υφυπουργός Ανάπτυξης και ο Στυλιανίδης ως υφυπουργός Εξωτερικών.

– Ο Κυρίζογλου και ο νόμος του 1834. Τις εντυπώσεις κέρδισε και ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, ο οποίος μοιράστηκε με το ακροατήριο ιστορίες από την πολυετή γνωριμία του με τον Γιώργο Σαλαγκούδη. Ξεχωριστό ήταν και το δώρο που επέλεξε να του προσφέρει: τον νόμο περί συστάσεως των δήμων του 1834.

– Πολιτική και αυτοδιοικητική πανστρατιά. Ισχυρή ήταν η παρουσία βουλευτών και αυτοδιοικητικών. Μεταξύ άλλων, το «παρών» έδωσαν ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι δήμαρχοι Βόλβης Διαμαντής Λιάμας και Λαγκαδά Νίκη Ανδρεάδου, ο πρώην δήμαρχος Κουφαλίων Γιάννης Τσουκνίδας, οι βουλευτές Φάνης Παππάς και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, o συντονιστής του γραφείου του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου καθώς και ο παλιός πρόεδρος της Διοικούσας της ΝΔ Βάκης Φραντζής και ο πρώην πρόεδρος της ΔΕΕΠ Β’ Θεσσαλονίκης Θωμάς Βράνος. Ισχυρό ήταν το «παρών» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τους αντιπεριφερειάρχες Κώστα Γιουτίκα, Χρήστο Μήττα και Γιώργο Κεφαλά, την τομεάρχη Όλια Βασιλάκη, τον πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Θάνο Μπέγκα και τους περιφερειακούς συμβούλους Λευτέρη Κυρίζογλου και Κώστα Πάλλα. Στην εκδήλωση βρέθηκαν ακόμη ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας–Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης, ο δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κούπκας, ο οποίος συνδέεται και με κουμπαριά με την οικογένεια Σαλαγκούδη, πολλοί ακόμη αυτοδιοικητικοί και πολιτικοί φίλοι του Γιώργου Σαλαγκούδη.

– Η υποδοχή που θύμισε προεκλογική συγκέντρωση. Ο Γιώργος Σαλαγκούδης έφτασε στην εκδήλωση συνοδευόμενος από την οικογένειά του -ανάμεσά τους και η κόρη του, η καλή συνάδελφος δημοσιογράφος Άνθη Σαλαγκούδη. Η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε ήταν εντυπωσιακή. Παρατεταμένο χειροκρότημα, ενθουσιασμός και ένας παλμός που περισσότερο παρέπεμπε σε προεκλογική συγκέντρωση παρά σε τιμητική εκδήλωση.

– Ο Σαλαγκούδης δεν ξέχασε τον Νίκο Μπάτο. Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν η αναφορά του Γιώργου Σαλαγκούδη στον αείμνηστο πρώτο δήμαρχο Ωραιοκάστρου Νίκο Μπάτο. Ο πρώην υπουργός είπε ότι, εφόσον ο ίδιος τιμάται για την προσφορά του στο Ωραιόκαστρο, δίπλα του θα έπρεπε να βρίσκεται και ο Νίκος Μπάτος. Μια αναφορά που είχε ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς στην αίθουσα βρίσκονταν η σύζυγος του εκλιπόντος, Μένια, και ο γιος του, Σωτήρης.

– Το βίντεο φίλων και συνεργατών. Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε το βίντεο με τις μαρτυρίες ανθρώπων που συνεργάστηκαν στενά με τον Γιώργο Σαλαγκούδη. Ο επί χρόνια διευθυντής του πολιτικού του γραφείου Γιώργος Παπαλεξίου, οι συνεργάτες του Νατάσσα Σισμανίδου και Κώστας Ιορδανίδης, καθώς και ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης αλλά και ο πρώην δήμαρχος Θερμαϊκού Γιάννης Αλεξανδρής, μοιράστηκαν προσωπικές αναμνήσεις και στιγμές από την κοινή τους διαδρομή.

– Πολύ συγκινημένος, αλλά και συγκινητικός. Όταν ήρθε η ώρα να ανέβει στο βήμα ο Γιώργος Σαλαγκούδης, η συγκίνηση ήταν εμφανής. Δεν περιορίστηκε, όμως, σε έναν τυπικό ευχαριστήριο λόγο. Με τη γνωστή αμεσότητά του κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του ακροατηρίου… Πάντως, όσοι παρακολούθησαν την υποδοχή που επιφυλάχθηκε χτες στον Γιώργο Σαλαγκούδη, σχολίασαν με χιούμορ ότι αρκετοί πολιτικοί της Β΄ Θεσσαλονίκης θα πρέπει να αισθάνονται πιο ήσυχοι που ο Σαλαγκούδης έχει αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση ήδη από το 2009.