Το «ολίσθημα» του Πάπα στο Περού: Απευθύνθηκε στο πλήθος σε «λάθος» γλώσσα – Πώς αντέδρασε

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ προκάλεσε τα γέλια ενός πλήθους πιστών στη Λίμα του Περού, την Παρασκευή (13/11), αφού ξεκίνησε κατά λάθος την ομιλία του στα ιταλικά αντί για τα ισπανικά.

«Ω, συγγνώμη! Μιλάω ιταλικά. Εδώ, στο σπίτι μου, κι εγώ μιλάω ιταλικά», είπε ο Ποντίφικας, προτού αλλάξει γλώσσα και συνεχίσει την ομιλία του στα ισπανικά.

Το ευχάριστο αυτό στιγμιότυπο έλαβε χώρα καθώς ο Πάπας Λέων χαιρετούσε υποστηρικτές έξω από την Αποστολική Νουντσιατούρα, πριν αναχωρήσει για το Τσικλάγιο, όπου παλαιότερα είχε υπηρετήσει ως ιεραπόστολος.