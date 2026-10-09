Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γυναικείο μπάσκετ ζωντανά στην TV100

Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στη φετινή Women’s Basketball League πλησιάζει και η TV100 θα το μεταδώσει απευθείας, σε συνεργασία με το IONIAN TV.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΑΡΗ στο PAOK Sports Arena την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στο μεγάλο τοπικό ντέρμπι του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ Α1.

Οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά στην TV100, ζώντας την ένταση και το θέαμα μιας αναμέτρησης που έχει ξεχωριστή σημασία για την πόλη.

Δείτε το σχετικό trailer: ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

Στοιχεία αγώνα