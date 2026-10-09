ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο γυναικείο μπάσκετ ζωντανά στην TV100

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Το πρώτο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στη φετινή Women’s Basketball League πλησιάζει και η TV100 θα το μεταδώσει απευθείας, σε συνεργασία με το IONIAN TV.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΑΡΗ στο PAOK Sports Arena την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι, στο μεγάλο τοπικό ντέρμπι του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ Α1.

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Οι φίλαθλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ζωντανά στην TV100, ζώντας την ένταση και το θέαμα μιας αναμέτρησης που έχει ξεχωριστή σημασία για την πόλη. 

Δείτε το σχετικό trailer: ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

Στοιχεία αγώνα
 
  • Αγώνας: ΠΑΟΚ – ΑΡΗΣ (Α1 Γυναικών, Women’s Basketball League)
  • Ημερομηνία και ώρα: Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, 13:00
  • Γήπεδο: PAOK Sports Arena
  • Μετάδοση: Απευθείας από την TV100, σε συνεργασία με το IONIAN TV
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