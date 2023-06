Το νέο βιβλίο του Γιάννη Μπελενιώτη «Αυτοδιοίκηση 2.0 – Προτάσεις για το μέλλον Δήμων και Περιφερειών» από τις εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία

«Αυτοδιοίκηση 2.0 – Προτάσεις για το μέλλον Δήμων και Περιφερειών» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του Γιάννη Μπελενιώτη (εκδόσεις Μαλλιάρης-Παιδεία) στο οποίο αποτυπώνεται η σημερινή εικόνα και κατάσταση της αυτοδιοίκησης και κατατίθενται προτάσεις για την αναπτυξιακή της πορεία, συμβατές με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Προλογίζουν ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Πρόεδρος ΕΝΠΕ και Αντιπρόεδρος επιτροπής περιφερειών Ευρώπης και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, Δήμαρχος Τρικαίων και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

«Είναι πλέον η ώρα και στη χώρα μας αυτός ο κομβικός και ζωτικός ρόλος των περιφερειών και των δήμων να αναβαθμιστεί. Με ξεκάθαρες αρμοδιότητες, ισχυρή θεσμική θωράκιση και οικονομική ανεξαρτησία. Το μεγάλο βήμα για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας είναι η μετάβαση από την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή και Τοπική Διακυβέρνηση»

Σχ. 17χ24, σελ. 80, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γιάννης Μπελενιώτης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1985. Είναι απόφοιτος του ΑΠΘ, του τμήματος Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών. Είναι CEO και CO Founder της εταιρείας My Company Projects, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής, της μηχανικής μάθησης, της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Παράλληλα αναπτύσσει δράση στα ευρωπαϊκά και ερευνητικά προγράμματα. Είναι ιδρυτικό μέλος του think tank Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης ( ΕΛ.Ι.Ν.Ε.Κ.Α), το οποίο διοργανώνει το ετήσιο “Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης”, σεμινάρια και ημερίδες.

Είναι συγγραφέας των μυθιστορημάτων «Το τελικό ξεκαθάρισμα» και «Το τελικό ξεκαθάρισμα – η εκδίκηση», και του «Σχέδιο για την επόμενη ημέρα» και αρθρογραφεί τακτικά στον ηλεκτρονικό τύπο.