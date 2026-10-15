Το νέο πρόσωπο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στην οδό Εγνατία – Εγκαινιάζεται η νέα Πύλη Εισόδου

Μια νέα αρχιτεκτονική παρέμβαση, με ισχυρό συμβολισμό και σύγχρονο σχεδιασμό, υποδέχεται την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επισκέπτες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Τα εγκαίνια της νέας Πύλης Εισόδου του Αριστοτελείου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 10:30, στην κεντρική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης (από την οδό Εγνατία), από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη.

Η νέα Πύλη αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα σημείο εισόδου στην Πανεπιστημιούπολη. Είναι μια σύγχρονη αρχιτεκτονική παρέμβαση μέσα από την οποία το Αριστοτέλειο συστήνεται εκ νέου στην πανεπιστημιακή κοινότητα και την κοινωνία, αναδεικνύοντας τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του και τη σύνδεσή του με την πόλη.

Ο σχεδιασμός της αναπτύσσεται γύρω από τρεις συμβολικές χειρονομίες: το πρίσμα, τον κάναβο και το δέντρο. Τα στοιχεία αυτά συνθέτουν μια νέα ταυτότητα για την είσοδο του Πανεπιστημίου και βρίσκονται σε συμβολική αντιστοιχία με βασικά σημεία αναφοράς της Πανεπιστημιούπολης, όπως η Αίθουσα Τελετών, η Βιβλιοθήκη, το Κτίριο Διοίκησης και το πάρκο.

Ένας ανοιχτός και προσβάσιμος χώρος υποδοχής

Χωροθετημένη στον κεντρικό άξονα της Πανεπιστημιούπολης, σε έναν χώρο προσβάσιμο σε όλους, η νέα Πύλη σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει την επαφή του Πανεπιστημίου με τους ανθρώπους που το επισκέπτονται και έχει στόχο να δημιουργήσει ένα φιλόξενο σημείο υποδοχής και ενημέρωσης.

Στις λειτουργίες της περιλαμβάνεται ένα περίπτερο πληροφόρησης, που συνδυάζει τη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό και τη χρήση έξυπνης οθόνης αφής, προσφέροντας νέες δυνατότητες ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης. Παράλληλα, ένα καθιστικό και ένα δέντρο, κάτω από ένα ενιαίο στέγαστρο, διαμορφώνουν έναν χώρο συνάντησης και ανάπαυσης, συνδέοντας την ακαδημαϊκή ζωή με το φυσικό περιβάλλον.

Την αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη υπογράφουν οι 40.22.Architects: Δισλή, Παπαδοπούλου, Τσακαλίδου, με αρχιτέκτονα του έργου την Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Βανέσσα Τσακαλίδου και συνεργάτες τους αρχιτέκτονες Α. Τσορτανίδη και Δ. Καραβασίλη. Για τη στατική μελέτη εργάστηκαν οι Δημήτρης Λιώρης και Χρήστος Ζώης και για την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη ο Βασίλης Πιστοφίδης. Την κατασκευή του έργου ανέλαβε με χορηγία η εταιρεία ALUMIL S.A.