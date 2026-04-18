Το νέο πρόσωπο στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης

Η αναζήτηση νέων προσώπων για τα ψηφοδέλτιά της συνεχίζεται από τη Νέα Δημοκρατία. Σύμφωνα με πληροφορίες νέο πρόσωπο ως υποψήφια βουλευτής στη Β’ περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα είναι η Φανή Μπλιούμη.

Πρόκειται για μια δυναμική επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορίου Παραγωγικότητας και Επιχειρηματικότητας Κεντρικής-Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΟΕΠΕΚΑΜΘ) και αντιπρόεδρος της διοίκησης της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου όπως και υπεύθυνη του τμήματος Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.