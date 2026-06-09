Το νέο ΔΣ του οδοντιατρικού συλλόγου Θεσσαλονίκης

Μετά τις αρχαιρεσίες του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στις 29 και 30 Μαρτίου 2026 και μετά τη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2026 εξελέγη το νέο Προεδρείο και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.

Αναλυτικά:

Πρόεδρος: Κοντόπουλος Βάιος

Αντιπρόεδρος: Παλάσκας Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας: Καλαντίδης Κωνσταντίνος

Ταμίας: Μαρουφίδης Νικόλαος

Ειδικός Γραμματέας: Αδραμερινάς Μάριος

Μέλη:

Αργυρόπουλος Νικόλαος Δαυιδοπούλου Σωτηρία Δεβλιώτης Αθανάσιος

Καμέα Ζωή Μανωλάκης Κλεάνθης Μιχαηλίδου Βάσω Σπανίδου Μαρία Φιλίππου Αδαμαντία

Το μήνυμα του νέου προέδρου, Κοντόπουλου Βάιου:

«Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα μεγάλης ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντα του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Η εμπιστοσύνη που μου δείξατε είναι για μένα δύναμη αλλά και δέσμευση και σας ευχαριστώ όλους .

Θέλω να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη σε όλους τους συνυποψηφίους της παράταξής γιατί η πορεία αυτή δεν ανήκει σε έναν, αλλά σε όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μας, που αγωνιστήκατε, που πιστέψατε. Η συμβολή σας ήταν πολύτιμη και καθοριστική.

Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους υποψηφίους των άλλων παρατάξεων για τον αγώνα και τη συμμετοχή τους, καθώς και να συγχαρώ όλους όσους εκλέχτηκαν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ιδαίτερη σημασία έχει για μένα το γεγονός ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι πολυπαραταξιακό.

Σε μια εποχή που οι διαφορές συχνά μας χωρίζουν, εμείς επιλέγουμε να τις αφήσουμε στην άκρη και να προχωρήσουμε ενωμένοι. Με σεβασμό, συνεργασία και κοινό στόχο: το καλό όλων των οδοντιάτρων και των ασθενών μας.

Ξεκινάμε δουλειά. Μαζί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».