Το νέο Δ.Σ. του ΟΑΣΘ

Σε διοικητική ανασυγκρότηση προχωρά ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, καθώς ολοκληρώθηκε η εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Το νέο εννεαμελές σχήμα διοίκησης καλείται να διαχειριστεί τις προκλήσεις της επόμενης μέρας, εστιάζοντας στην αναβάθμιση του συγκοινωνιακού έργου και στην πλήρη μετάβαση του Οργανισμού στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Εμμανουήλ Μπελιμπασάκης, Πρόεδρος

Κώστας Ταγγίρης, Διευθύνων Σύμβουλος

Φωτεινή Κεσεδοπούλου, μέλος

Ανάργυρος Κουζής, μέλος

Ευτυχία Κιβρακίδου, μέλος

Μιλτιάδης Μπαντής, μέλος

Γιώργος Ασλάνογλου, μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων

Θεόδωρος Μητράκας, μέλος, εκπρόσωπος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αθανάσιος Τζακόπουλος, μέλος, εκπρόσωπος Δήμου Θεσσαλονίκης

Καθήκοντα Γενικού Διευθυντή του ΟΑΣΘ εξακολουθεί να ασκεί ο Χρήστος Χατζηγεωργίου.

Στην πρώτη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ο νέος Πρόεδρος Εμμανουήλ Μπελιμπασάκηςεπεσήμανε τη σπουδαιότητα της αποστολής του, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι αναλαμβάνει την προεδρία του ιστορικού Οργανισμού με πλήρες αίσθημα ευθύνης. Ζήτησε από το συμβούλιο η άσκηση των καθηκόντων να βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες: «1) Κάθε απόφαση να βελτιώνει την καθημερινότητα και τη μετακίνηση του επιβάτη, 2) Νομιμότητα και διαφάνεια με τεκμηριωμένες, θεσμικές και καθαρές αποφάσεις, 3) Εξωστρέφεια του ΟΑΣΘ προς την κοινωνία, με ενίσχυση της παρουσίας του Οργανισμού στην ευρύτερη καθημερινότητα της πόλης», υπογράμμισε ο κ. Μπελιμπασάκης.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΘ Κώστας Ταγγίρης, καλωσόρισε τον νέο Πρόεδρο και τα νέα μέλη του δ.σ. του Οργανισμού και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο ΟΑΣΘ πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις του. «Θα συνεχίσουμε με ακόμα ταχύτερο βηματισμό στην επόμενη μέρα του ΟΑΣΘ, παρέχοντας ακόμα πιο ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η αναβάθμιση του Οργανισμού συνεχίζεται και η αναβάθμιση αυτή αφορά τόσο στον στόλο και στις υποδομές, όσο και στο έμψυχο δυναμικό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ταγγίρης.