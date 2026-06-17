Το ΝΑΤΟ ενισχύει την αεράμυνα στην Τουρκία με το ιταλικό σύστημα SAMP/T

Το ΝΑΤΟ πρόκειται να αναπτύξει ένα ιταλικό σύστημα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας SAMP/T σε στρατηγικής σημασίας αεροπορική βάση στην κεντρική Τουρκία, ενισχύοντας την αεράμυνα της Συμμαχίας στη νοτιοανατολική της πτέρυγα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, που επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, το σύστημα SAMP/T θα εγκατασταθεί στην 3η Κύρια Διοίκηση Αεροπορικής Βάσης στο Ικόνιο, στο πλαίσιο του Μόνιμου Αμυντικού Σχεδίου του ΝΑΤΟ.

Η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται ενώ η Άγκυρα προετοιμάζεται να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου και ζητεί στενότερη αμυντική συνεργασία για την ενίσχυση της αποτροπής στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας.

Η Τουρκία σχεδιάζει να ενεργοποιήσει εγχώρια συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, η ανάπτυξη του συστήματος SAMP/T συνδέεται με τη συνολική αμυντική διάταξη δυνάμεων του ΝΑΤΟ και όχι ειδικά με τη σύνοδο. Το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Παράλληλα, η Ιταλία ελπίζει επίσης να καταστεί βασικός εταίρος της Τουρκίας και κεντρικός παράγοντας στην περιοχή, σύμφωνα με άλλη πηγή που έχει γνώση του ζητήματος.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, το SAMP/T θα παραμείνει για περίπου έξι μήνες στην αεροπορική βάση του Ικονίου, η οποία χρησιμοποιείται από το ΝΑΤΟ για αποστολές εναέριας επιτήρησης με επίκεντρο το Ιράν και τη Ρωσία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δυνάμεις του ΝΑΤΟ έχουν αναχαιτίσει τέσσερις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν προς την Τουρκία.

Παράλληλα, το ΝΑΤΟ έχει ήδη αναπτύξει στην Τουρκία δύο αμερικανικά συστήματα Patriot, μετά από αναχαιτίσεις ιρανικών πυραύλων που θεωρήθηκε ότι κατευθύνονταν προς συμμαχικές εγκαταστάσεις στη χώρα, μεταξύ των οποίων το ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Κιουρετσίκ και η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μία από τις συστοιχίες Patriot θα αντικατασταθεί εντός του μήνα από γερμανικό σύστημα Patriot.

Όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιδεινώθηκαν μετά την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400 το 2019. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ζητάει από την Άγκυρα να εγκαταλείψει τους S-400, οι οποίοι δεν είναι συμβατοί με τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ, προκειμένου να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.