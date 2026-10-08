Το μυστήριο λύθηκε: Να γιατί οι γάτες τρελαίνονται να γλείφουν πλαστικές σακούλες

Διαβάζετε ήσυχα το βιβλίο σας όταν ένας περίεργος ήχος ακούγεται μέσα στο σπίτι. Αναρωτιέστε τι μπορεί να συμβαίνει και αρχίζετε να ψάχνετε την πηγή του θορύβου. Παράλληλα αναζητάτε και τη γάτα σας. Και όσο δεν τη βλέπετε πουθενά, τόσο είστε σίγουροι ότι πιθανότατα ευθύνεται εκείνη για τον παράξενο ήχο.

Μέχρι που την βρίσκετε στην κουζίνα, απορροφημένη, να γλείφει… μία πλαστική σακούλα.

Όποιος αγαπά και ξέρει από γάτες πρέπει να παραδεχτεί πως πρόκειται για ιδιαίτερα πλάσματα. Και σαν ιδιαίτερα πλάσματα, τους αρέσουν κάποια περίεργα πράγματα. Παράλληλα έχουν και κάποιες αλλόκοτες συμπεριφορές. Μία από αυτές είναι και το ότι γλείφουν τις πλαστικές σακούλες.

Γιατί όμως αρέσει στις γάτες να γλείφουν τις πλαστικές σακούλες;

Αν είχαμε τη δυνατότητα να τρυπώσουμε στο μυαλό μιας γάτας, μπορεί και να μαθαίναμε τον λόγο. Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, μένει να εμπιστευτούμε μία από τις πιθανές θεωρίες που προσπαθούν να δώσουν εξήγηση γι’ αυτή τη συμπεριφορά. Ας δούμε μαζί ποιες είναι αυτές:

Εμπειρία των αισθήσεων

Περίεργο αν το σκεφτείς, αλλά το γλείψιμο της πλαστικής σακούλας είναι για μία γάτα μία εμπειρία για όλες της τις αισθήσεις.

Μυρωδιά και γεύση: Γνωρίζατε πως οι γάτες έχουν 14 με 40 φορές πιο δυνατή όσφρηση από των ανθρώπων; Αυτή η μικρή υπερδύναμη διεγείρεται όχι μόνο από τα υλικά κατασκευής της σακούλας, αλλά και από το πού βρίσκονταν αυτή μέχρι να φτάσει στα χέρια σας.

Κάποιες σακούλες κατασκευάζονται από βιοδιασπώμενα συστατικά όπως το άμυλο καλαμποκιού, ενώ άλλες χρησιμοποιούν ζωικό λίπος (ξίγκι). Άλλες πάλι μπορεί να χρησιμοποιούν ιχθυέλαια ή λέπια ψαριών για να μην κολλάνε οι σακούλες μεταξύ τους — όλα αυτά έχουν μυρωδιές που θα μπορούσαν να προσελκύσουν εύκολα μια γάτα.

Οι πλαστικές σακούλες μπορούν επίσης να συγκρατήσουν μυρωδιές τροφίμων ή ζουμιά που έχουν διαρρεύσει από κρέας, ψάρι ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιο ελκυστικό αντικείμενο που ήταν αποθηκευμένο μέσα τους.

Αφή: Άλλος ένας λόγος που κάνει μία πλαστική σακούλα ελκυστική σε μία γάτα είναι η υφή της. Η απαλή, κρύα επιφάνεια πιθανότατα είναι πολύ ευχάριστη πάνω στη γλώσσα της.

Ακοή: Πολλοί υποστηρίζουν ότι μία σακούλα που τσαλακώνεται κάνει ήχο παρόμοιο ενός τρωκτικού που κινείται ανάμεσα σε φύλλα και χορτάρι. Πώς λοιπόν να μην ξυπνήσει το ένστικτο του κυνηγού μέσα στη γάτα σας;

Βαρεμάρα

Μία γάτα που δεν λαμβάνει αρκετά ερεθίσματα είναι πολύ πιθανό να ξεκινήσει να κάνει διάφορα. Φροντίστε λοιπόν να της αφιερώνετε χρόνο για παιχνίδι δυο φορές την ημέρα, με παιχνίδια κυνηγιού ή όταν είναι μόνη μπορεί να απασχολείται με παζλ φαγητού, γατόδεντρο ή και ένα παράθυρο με θέα για να χαζεύει έξω. Εναλλακτικά, μπορείτε να σκεφτείτε να αποκτήσετε ένα ακόμα γατάκι για παρέα.

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Οι ειδικοί συμπεριφοράς ζώων έχουν διατυπώσει μία θεωρία σύμφωνα με την οποία το γλείψιμο ή μάσημα της πλαστικής σακούλας, συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με την pica – μια διαταραχή που ωθεί το ζώο να μασάει και να καταπίνει υλικά που δεν προορίζονται για τροφή. Άλλοι πάλι συνδέουν την συμπεριφορά περισσότερο με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ωθούν μία γάτα να εκδηλώσει pica: από τον πρόωρο απογαλακτισμό μέχρι διατροφικές ελλείψεις και διάφορα άλλα ιατρικά θέματα. Κάποιες φυλές επίσης έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να φέρουν το γονίδιο που συνδέεται με την pica.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πότε η γάτα σας γλείφει το πλαστικό. Αν σας φαίνεται εκείνη τη στιγμή ιδιαίτερα στρεσαρισμένη ή αν συμβαίνει πολύ συχνά, ίσως πρέπει να επισκεφθείτε τον κτηνίατρο.