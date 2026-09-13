Το μυαλό στην εξίσωση

Του Κυριάκου Αναστασιάδη, πρύτανη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που η Θεσσαλονίκη συναντιέται με τις «μοναδικές», «ιστορικές» της «ευκαιρίες»! Η εποχή που συζητιούνται οι μεγάλες αστικές παρεμβάσεις, η αναβάθμιση υποδομών και οι νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες για την πόλη. Τις διαβάζετε και τις ακούτε ήδη. Μόνο που φέτος στην αναπτυξιακή εξίσωση μπήκε και το Πανεπιστήμιο και έτσι όλα αποκτούν νόημα και προοπτική.

Όπως σε κάθε μεγάλη χώρα, όπως σε κάθε επιτυχημένο κοινωνικό ή οικονομικό μοντέλο, τα μεγάλα έργα δεν οδηγούν σε ανάπτυξη αν δεν εξυπηρετούν την προσέλκυση ανθρώπινου κεφαλαίου που μετατρέπει την έρευνα σε νέα γνώση, σε καινοτομία, σε επιχειρηματικότητα, σε θέσεις εργασίας και σε δημιουργία πλούτου. Αυτός είναι ο ρόλος του Πανεπιστημίου. Δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός θεσμός. Είναι μοχλός ανάπτυξης, είναι πολλαπλασιαστής της εθνικής προσπάθειας.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ήδη ένας από τους σημαντικότερους δημόσιους φορείς εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας. Θα γίνει πολύ περισσότερο χρήσιμο για την πόλη που το φιλοξενεί και για τη χώρα ολόκληρη. Η αναγέννηση του κεντρικού πανεπιστημιακού campus, με την ενεργειακή, την λειτουργική και την αισθητική αναβάθμιση κτιρίων και δημόσιων χώρων το μετατρέπει σε διεθνή μαγνήτη σπουδών, έρευνας και γνώσης. Το νέο, σύγχρονο κλειστό γήπεδο που δημιουργούμε σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, μαζί με την ανάπλαση της ΔΕΘ και το μητροπολιτικό πάρκο, μετατρέπει την καρδιά της Θεσσαλονίκης σε έναν ενιαίο, ανοιχτό χώρο ιδεών, πολιτισμού, άθλησης και ποιότητας ζωής.

Παράλληλα, η δημιουργία ενός ισχυρού βιοϊατρικού οικοσυστήματος του Αριστοτελείου γύρω από το ΑΧΕΠΑ, με την ανακαίνιση του νοσοκομείου και της Ιατρικής Σχολής, τη δημιουργία ενός Κέντρου Αποκατάστασης στο «κτήριο παραπληγικών» και ενός νέου Ερευνητικού Κέντρου, θα καταστήσει τη Θεσσαλονίκη διεθνές σημείο αναφοράς στη βιοϊατρική έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία στην υγεία.

Στην ίδια κατεύθυνση και η δυναμική διεθνοποίηση του Αριστοτελείου: με τα ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών που ήδη λειτουργούν –και εκείνα που δρομολογούνται για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά– υλοποιείται μια τολμηρή αναπτυξιακή στρατηγική για το Πανεπιστήμιο και για την πόλη. Κάθε διεθνής φοιτητής που επιλέγει τη Θεσσαλονίκη ενισχύει την οικονομία της, δημιουργεί νέες επιστημονικές και πολιτισμικές γέφυρες και, επιστρέφοντας στη χώρα του, γίνεται ένας διαχρονικός πρεσβευτής της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας.

Καμιά πόλη δεν έχει μέλλον χωρίς τους νέους της. Και καμιά πόλη δε συγκρατεί τους νέους της χωρίς οράματα, χωρίς προκλήσεις και ευκαιρίες, χωρίς προοπτικές. Δε φτάνουν τα Λαδάδικα ή μια βόλτα στην παραλία. Χρειάζεται ένα δημιουργικό περιβάλλον όπου ζουν, σπουδάζουν, ανακαλύπτουν, εργάζονται και δημιουργούν παραμένοντας ταυτόχρονα συνδεδεμένοι με τον κόσμο. Η Θεσσαλονίκη, λοιπόν, μπορεί τώρα να φιλοδοξεί: να μην είναι απλώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, αλλά μια διεθνής μητρόπολη γνώσης, καινοτομίας και πολιτισμού. Ένας εκπαιδευτικός και ερευνητικός προορισμός, και ένας αναπτυξιακός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Πολιτεία, η Αυτοδιοίκηση και παραγωγικές δυνάμεις δείχνουν ότι το θέλουν. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει τη γνώση, τους ανθρώπους και τη διεθνή δυναμική για να συμβάλει καθοριστικά σε αυτή την προσπάθεια. Και έτσι φέτος δε μιλάμε μόνο για το μετρό ή το σιδηροδρομικό σταθμό, αλλά και για την αναξιοποίητη δυναμική του σπουδαίου ανθρώπινου κεφαλαίου μας. Και έτσι φέτος και του χρόνου και την επόμενη δεκαετία, στην εξίσωση μπαίνει αποφασιστικά —και καταλυτικά— το ελληνικό μυαλό!

(Δημοσιεύθηκε στο ειδικό έντυπο του MyPortal.gr και της εφημερίδας “Πολιτική” για την 90η ΔΕΘ)