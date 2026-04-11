Το μπαλάκι για τη ΔΕΘ πλέον στο Υπερταμείο

Του Γιάννη Μπελενιώτη

Δεν χρειαζόταν να είναι κανείς μάντης ή εμβριθής πολιτικός αναλυτής ώστε να μπορεί να προβλέψει πως όσοι ζητούσαν δημοψήφισμα ώστε η ΔΕΘ να φύγει από το κέντρο της πόλης θα συνέχιζαν την προσπάθειά τους παρά την συντριπτικά αρνητικά απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης. Επόμενη κίνηση ήταν η προσφυγή κατά της αρνητικής αυτής απόφασης του ΔΣ. Το είχαμε σημειώσει στην «Π» και στο προηγούμενο φύλλο ακριβώς διότι έτσι λειτουργούν όσοι επιμένουν να δίνουν μάχες οπισθοφυλακής βρίσκοντας θέματα που συγκεντρώνουν διαφορετικές απόψεις και επενδύοντας πολιτικά πάνω σε αυτά για να έχουν μια δική τους ατζέντα.

Δεν θέλω ασφαλώς να είμαι μηδενιστής. Η πολιτική τους πρωτοβουλία ήταν πολύ σημαντική στο να ασκηθούν πιέσεις προς την κυβέρνηση, να ακουστεί ηχηρά η τοπική φωνή και να αλλάξει ο σχεδιασμός με βασικό όφελος την πολύ μεγάλη αύξηση του ελεύθερου δημόσιου χώρου στα 120 στρέμματα. Πλέον το σχέδιο είναι πολύ καλύτερο ικανοποιώντας σχεδόν το σύνολο των τοπικών αιτημάτων, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε.

Η μπάλα όμως τώρα είναι στο πεδίο της κυβερνητικής πλευράς. Το Υπερταμείο οφείλει άμεσα να παρουσιάσει το αναθεωρημένο σχέδιο με κάθε λεπτομέρεια και τα έργα να ξεκινήσουν. Αυτοί είναι που πλέον θα πρέπει να ελέγχονται ασφυκτικά από την πόλη.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 11-4-2026)