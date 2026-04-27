Το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο του Δίου

Στον Αρχαιολογικό Χώρο και το Μουσείο Δίου ξεναγήθηκαν 50 δημοσιογράφοι και συνοδοί στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επίσκεψης του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΜ-Θ. Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της χώρας και ένα από τα ωραιότερα αρχαιολογικά πάρκα της Ελλάδας που δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περπατήσει μέσα σε ένα τοπίο με υπέροχη βλάστηση.

Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν από τους αρχαιολόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας, Σοφία Κουλίδου και Χρήστο Σπανοδήμο, τους οποίους ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίαση και την ανάδειξη των σημαντικών εκθεμάτων και της ιστορικής αξίας της περιοχής.

Στη συνέχεια ακολούθησε επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου Κολινδρού.

Όπως αναφέρει το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΜ-Θ, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στην Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου για τη ζεστή φιλοξενία και τη στήριξή της.