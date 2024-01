Το Mob wife look απειλεί σοβαρά το trend της “ήσυχης πολυτέλειας”

And just like that… η μόδα μοίαζει έτοιμη να αποχαιρετήσει τα “clean girls” και να υποδεχτεί τις “mob wives” – και την αισθητική που χαρακτηρίζει στο στιλ τους. Αν δεν έχει πέσει ήδη το μάτι σας σε κάποια σχετική ανάρτηση στα social media ή κάποια ανάλυση από τον Τύπο της μόδας, να σας ενημερώσουμε ότι η mob wife aesthetics είναι το πρώτο πραγματικά μεγάλο trend του 2024. Μεγάλο σε βαθμό που φαίνεται να απειλεί σοβαρά το κυρίαρχο στιλ της περασμένη χρονιάς, την “old money”, “quiet luxury” και μίνιμαλ αισθητική. Στο TikTok, το οποίο, βεβαίως, φρόντισε να αναδείξει τη συγκεκριμένη τάση, το hashtag #mobwifeaesthetics μετράει ήδη 150 εκατομμύρια προβολές, και αν οι μεγάλοι οίκοι και τα brands δεν έχουν ακόμα προλάβει να προσαρμοστούν (έχουμε γνώση ως τώρα για τις συλλογές της σεζόν Άνοιξη / Καλοκαίρι 2024), κάτι μας λέει ότι οι πασαρέλες πιθανά σύντομα θα αρχίσουν να μεταμορφώνονται σε σκηνικά για πρωταγωνίστριες του Κόπολα, του Ντε Πάλμα και του Σκορσέζε.

Τι είναι το mob wife look & ποια είναι τα “είδωλά” του;

Η κατά λέξη μετάφραση του όρου που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αισθητική είναι “το look της γυναίκας του μαφιόζου”. Αμέσως αμέσως έρχονται στο νου οι κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εικόνες που έχουμε για τις συζύγους αρχι-μαφιόζων, εκτελεστών και οικογενειών της Μαφίας, κατά κύριο λόγο Ιταλικής καταγωγής. Από την Connie Corleone (Talia Shire) του Νονού, την Elvira Hancock (Michelle Pfeiffer) του Σημαδεμένου, την Ginger McKenna (Sharon Stone) του Casino μέχρι τις Carmela Soprano (Edie Falco) και Adriana La Cerva (Drea de Matteo) της σειράς The Sopranos, το mob wife look έχει αρκετά ισχυρά πατήματα στο στιλ αυτών των fictional χαρακτήρων.

Getty Images Ginger McKenna (Sharon Stone)

Getty Images Carmela Soprano (Edie Falco)

Αν κάπως πρέπει να συνοψίσουμε τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το look, τότε σε μια πρόταση θα πρέπει να προσθέσουμε: γούνες, λεοπάρ μοτίβα, έντονα χρυσά κοσμήματα, μαύρα γυαλιά ηλίου, κόκκινα χείλη και “αφράτα”, πληθωρικά χτενίσματα. Με άλλα λόγια, η mob wife aesthetics πρεσβεύει το ακριβώς αντίθετο από την αισθητική της “ήσυχης πολυτέλειας” και του “clean girl”: επιδεικνύει τον πλούτο αντί να τον κρύβει. Οπότε, θεωρήστε σχεδόν σίγουρη την επιστροφή και των μεγάλων, ευδιάκριτων logos – αν η τάση συνεχίζει να καλπάζει με την ίδια σαρωτική ορμή. Η πλατφόρμα με second hand Depop έχει ήδη καταγράψει αύξηση 213% στις αναζητήσεις κομματιών με λεοπάρ μοτίβο και αύξηση 70% σε χρυσά σκουλαρίκια -κρίκους, ενώ ανεβαίνουν και οι αναζητήσεις σε γούνες (18% τον τελευταίο μήνα).

Όπως ήδη αναφέραμε, η τάση αυτή δεν ξεκίνησε από κάποια πασαρέλα ή ένα σύνολο συλλογών, αλλά από το TikTok, όταν κάποιοι αποφάσισαν ότι “clean girl out, mob wife in” και η κοινότητα άρχισε να πειραματίζεται με το στιλ. Influencers και celebrities δεν άργησαν να πιάσουν τον παλμό, και σταρ όπως η Dua Lipa και η Kendall Jenner έχουν δηλώσει “παρούσες” στη νέα τάση: η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, πριν τις γιορτές, φορώντας ένα δαντελένιο catsuit και ένα oversized faux fur παλτό, ενώ το μοντέλο πόζαρε από τις χειμερινές διακοπές του στο Aspen μ’ ένα floor-length shearling παλτό από τη συλλογή της Phoebe Philo.

Getty Images Dua Lipa

Ακόμα και ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, σκηνοθέτης της τριλογίας του Νονού, πήρε θέση για το νέο trend. “Άκουσα ότι η mob wife aesthetic επιστρέφει…” έγραψε στο Instagram και αποκάλυψε ότι η έμπνευση πίσω από το στιλ του χαρακτήρα της Kay, που ερμήνευσε η Diane Keaton, ήταν η σύζυγός του Eleanor, ενώ το στιλ της Connie Corlenone, που ερμήνευσε η αδελφή του, Thalia Shire, το χαρακτήρισε ως αυτό “μίας φιλήδονης, ευχάριστης Ιταλίδας πριγκίπισσας”

Πώς το mob wife look έγινε (τόσο γρήγορα) τάση;

Αυτό που εντυπωσιάζει με το trend του συγκεκριμένου look είναι το πόσο γρήγορα εκτινάχτηκε σε δημοφιλία. Οι αναλυτές, ωστόσο, των τάσεων που διαμορφώνονται στη μόδα, δεν απορούν: το άμεσο virality που απέκτησε το mob wife trend το καθιέρωσε εύκολα και γρήγορα στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Κι όσο συνεχίζεται η συζήτηση, ο αλγόριθμος θα κάνει τη δουλειά του.

Όμως, η νέα τάση γεννά κάποιες αμφιβολίες και θέτει ερωτηματικά. Ένα από τα βασικότερα, αυτό που αφορά το πόσο αυτό το trend, που έχει στο επίκεντρό του τη χρήση γούνας, μπορεί να εξυπηρετήσει προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας – ακόμα και αν υποθέσουμε ότι οι γούνες είναι faux. Ένα πιο messy, maximal στιλ, επίσης, επιβάλλει μεγαλύτερη ποικιλία και πληθωρικότητα στα κομμάτια που το αντιπαραβάλει με την eco-friendy λιτότητα που διακρίνει μια γκαρνταρόμπα περιορισμένη σε καλή ποιότητας staples, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν σε εμφανίσεις και να μείνουν σε μια ντουλάπα για καιρό.

Ένα άλλο θέμα είναι η αποτύπωση του στιλ, και πόσο μπορεί να ανταποκρίνεται πραγματικά στο “mob wife”. H Juliet Polcsa, ενδυματολόγος της σειράς The Sopranos, σχολιάζοντας στη The Guardian το ανανεωμένο ενδιαφέρον για το ντύσιμο της Carmela Soprano, το περιγράφει ως “κολακευτικό αλλά περίπλοκο”. Για την ακρίβεια, δεν ήταν καν το στιλ των mob wives από το οποίο αναζήτησε έμπνευση για τα looks της ηρωίδας της, αντιθέτως παρατηρούσε το πως ντύνονταν οι γυναίκες στα εμπορικά κέντρα του New Jersey . H Polcsa θα χαρακτηρίσει το στιλ της Carmela ως “αυτό μιας νεόπλουτης νοικοκυράς από τα προάστια”.

Η Ιταλο-αμερικανίδα συγγραφέας Sarah Arcuri, η οποία έχει κερδίσει το παρατσούκλι “Mob Wife Aesthetic CEO” στο TikTok χάρη, βεβαίως, στο glamorous mob στιλ της, θα δηλώσει στο ίδιο μέσο ότι αυτό είναι το στιλ με το οποίο μεγάλωσε, είναι κάτι που από μικρή ηλικία της έμαθαν η μητέρα και η γιαγιά της – με καταγωγή από τη Σικελία. “Είναι κολακευτικό που οι άνθρωποι θέλουν να ντύνονται τώρα όπως εμείς. Όμως, νομίζω ότι κάποιοι το μπερδεύουν με τα κοστούμια. Δεν πρόκειται για στολή. Στο τέλος τέλος, η mob wife aesthetic είναι ένας άλλο χαρακτηρισμό για το 80s glam“.

Το πώς, λοιπόν, μπορεί ένα τόσο περίπλοκο και πληθωρικό στιλ να υιοθετηθεί με σχετική αυθεντικότητα χωρίς στοιχειώδη κατεύθυνση, πέρα από το προσωπικό κριτήριο και κάποια… movie stills, είναι ένα ακόμα ερώτημα που προκύπτει. Και εδώ η μόδα που εκπροσωπείται από τους σχεδιαστές και τα μεγάλα brands είναι που θα χρειαστεί να αναλάβει δράση μέσα απ’ αυτό που αποκαλούμε “επανερμηνεία”. Μένει να δούμε αν, ή μάλλον πόσο γρήγορα, θα το πράξει.

Πηγή: harpersbazaar.gr