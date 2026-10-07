Το μήνυμα του Ρονάλντο στον Μέσι: «Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες»

Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής ύστερα από μία διαδρομή που σημάδεψε όσο λίγες την ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και, λίγες ώρες μετά το τελευταίο του παιχνίδι με την «αλμπισελέστε», θέλησε να μοιραστεί με τον κόσμο τα συναισθήματα που τον συνοδεύουν στο τέλος αυτής της εποχής.

Το «Μονουμεντάλ» αποτέλεσε το σκηνικό για την τελευταία εμφάνιση του Αργεντινού σούπερ σταρ με τη φανέλα της χώρας του, σε μία βραδιά γεμάτη συγκίνηση. Ο Μέσι, που έζησε μαζί με την εθνική ομάδα τις μεγαλύτερες χαρές αλλά και ορισμένες από τις πιο δύσκολες στιγμές της καριέρας του, έκανε τον δικό του απολογισμό μέσω Instagram.

Στο μήνυμά του παραδέχθηκε ότι ήδη του λείπει η γαλανόλευκη φανέλα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως αισθάνεται ότι η απόφαση που πήρε είναι η σωστή. Περιέγραψε την πορεία του με την Αργεντινή ως ένα «απίστευτο ταξίδι», γεμάτο χαρές και λύπες, τονίζοντας πως δεν μετανιώνει για κανένα από τα βήματα που έκανε σε αυτή τη διαδρομή.

Ο Μέσι στάθηκε ιδιαίτερα στους ανθρώπους που βρέθηκαν δίπλα του σε όλη αυτή την πορεία. Πρώτα απ’ όλα στην οικογένειά του, η οποία, όπως σημείωσε, αποτέλεσε το σταθερό στήριγμά του, ειδικά στις δύσκολες στιγμές. Ξεχωριστή θέση στο μήνυμά του είχαν επίσης οι φίλοι του, οι συμπαίκτες και οι προπονητές του, μαζί με τα επιτελεία τους.

Από την αναφορά του δεν θα μπορούσε να λείπει ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Ο Μέσι έκανε ειδική μνεία στον θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας πως συνέβαλε ώστε η χώρα να φτάσει εκεί που της άξιζε και πως, ακόμη και μετά τον θάνατό του, αισθάνεται ότι συνεχίζει να τους βοηθά «από τον ουρανό».

Ο Αργεντινός σταρ ευχαρίστησε ακόμη τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκε για τον τρόπο με τον οποίο σεβάστηκαν την επιθυμία του να βρίσκεται στην υπηρεσία της εθνικής ομάδας κάθε φορά που φορούσε τη φανέλα της. Και στο τέλος, ο Μέσι αναφέρθηκε στον Θεό, αποδίδοντας σε Εκείνον την καθοδήγηση που, όπως έγραψε, επέτρεψε σε όλους να φτάσουν μέχρι αυτό το σημείο.

Αναλυτικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Λιονέλ Μέσι: «Χθες ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι και ήδη μου λείπει η γαλανόλευκη φανέλα. Ξέρω ότι παίρνω τη σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι, γεμάτο χαρά αλλά και λύπη, όμως είμαι βέβαιος ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο.

Υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά να πω. Είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή με μία μόνο ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι δεν θα ήταν εφικτό χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα στο πλευρό μου και με στήριζε, ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν το είχα περισσότερο ανάγκη.

Καθοριστικός ήταν και ο ρόλος των φίλων μου, καθώς και όλων των συμπαικτών και προπονητών -μαζί με τα επιτελεία τους- με τους οποίους συνεργάστηκα. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Ντιέγκο, ο οποίος έφτασε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και ο οποίος, όπως λέω πάντα, μας βοηθούσε -τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας όσο και από τον ουρανό- σε κάθε βήμα που κάναμε.

Ευχαριστώ τους συλλόγους στους οποίους αγωνίστηκα, που σεβάστηκαν πάντα τα συναισθήματά μου και μου επέτρεψαν να αφοσιωθώ στη χώρα μου κάθε φορά που ερχόταν η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Και, φυσικά, ευχαριστώ τον Θεό: Χωρίς την καθοδήγηση και το θέλημά Του, δεν θα τολμούσαμε καν να ονειρευτούμε ότι θα φτάναμε ως εδώ».

Το μήνυμα του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ανάμεσα στις αντιδράσεις κάτω από την ανάρτηση του Μέσι υπήρξε και μία που, αναπόφευκτα, ξεχώρισε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο άνθρωπος με τον οποίο ο Αργεντινός μοιράστηκε για περισσότερο από μία δεκαετία μία από τις σπουδαιότερες αθλητικές αντιπαλότητες όλων των εποχών, θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό του τρόπο τον μεγάλο του αντίπαλο.

Ο Πορτογάλος άφησε ένα σύντομο, αλλά ξεκάθαρο μήνυμα σεβασμού κάτω από το post του Μέσι, αναγνωρίζοντας την πορεία που πραγματοποίησε με την εθνική Αργεντινής και όσα κατάφερε φορώντας τη φανέλα της. Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο έγραψε: «Λέο, τόσα χρόνια υπερασπίζεσαι τα χρώματα της χώρας σου και μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο τον σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά».