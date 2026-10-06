Το μήνυμα του Μέσι πριν το τελευταίο «αντίο» στην Αργεντινή: «Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο»

Ηώρα για το μεγάλο «αντίο» του Λιονέλ Μέσι από την εθνική Αργεντινής πλησιάζει. Η «αλμπισελέστε» υποδέχεται τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10, 02:00) το Μπενίν στο Μπουένος Άιρες, σε μία αναμέτρηση που είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο αρχηγό της.

Η αναμέτρηση στο «Μονουμεντάλ» αναμένεται να εξελιχθεί σε μία τεράστια γιορτή προς τιμήν του 39χρονου σούπερ σταρ, με το ενδιαφέρον των φίλων της Αργεντινής να είναι στραμμένο αποκλειστικά στον Μέσι και στην τελευταία του παράσταση με το εθνόσημο.

Ο ίδιος, γνωρίζοντας τη συναισθηματική φόρτιση που συνοδεύει τη συγκεκριμένη βραδιά, θέλησε να απευθυνθεί στους συμπατριώτες του πριν από τη σέντρα. Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media της Adidas, έκανε τον δικό του απολογισμό και μίλησε για τη σχέση ζωής που δημιούργησε με τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

«Η στιγμή έφτασε. Φεύγω με γαλήνη. Τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Η περηφάνια μου. Η ζωή μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε τόσο. Θα σας θυμάμαι για πάντα», ανέφερε ο Μέσι.

Το συγκεκριμένο μήνυμα προκάλεσε άμεσα έντονη συγκίνηση στους φίλους της Αργεντινής κι έγινε αμέσως viral, καθώς ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» ετοιμάζεται να ολοκληρώσει έναν κύκλο γεμάτο κορυφαίες στιγμές, τίτλους και ιστορικές επιτυχίες με το εθνόσημο.