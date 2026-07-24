Το μέλλον του Μ. Χουρδάκη, η δημοσκόπηση για τους υποψήφιους του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης, το νέο όνομα και η μάχη στην ΕΛ.Α.Σ. για τον συντονιστή του νομού

Θέμα ημερών είναι το ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει και έναν ακόμη βουλευτή στην Α’ Θεσσαλονίκης μετά την Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παππά, που εκλέχτηκε στο Κιλκίς, αλλά θα είναι υποψήφιος στην συγκεκριμένη εκλογική περιοχή. Πρόκειται για τον Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος εκλέχτηκε στην Α’ Θεσσαλονίκης με την Πλεύση Ελευθερίας, ανεξαρτητοποιήθηκε, βρέθηκε στους “Δημοκράτες” του Στέφανου Κασσελάκη από τους οποίους όμως αποχώρησε πρόσφατα. Η επίσημη ανακοίνωση τοποθετείται για την ερχόμενη εβδομάδα.

Στο μεταξύ συνεχίζεται η αναζήτηση υποψηφίων. Νέο όνομα ο Τάσος Τζήκας που μετά από 14 χρόνια στην προεδρία της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ετοιμάζεται να μεταπηδήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Μαθαίνουμε πως υπήρξε δημοσκόπηση που αφορά τους πιθανούς υποψήφιους βουλευτές της Α’ Θεσσαλονίκης για το ΠΑΣΟΚ. Στην συγκεκριμένη φαίνεται να προηγείται ο Χρήστος Παπαστεργίου και σχετικά κοντά βρίσκονται Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς, Πέτρος Λεκάκης και Πέννυ Δαλαμπούρα.

Σε φάση αναδιάταξης βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος που μετά την ανεξαρτητοποίηση του παρακολουθεί τις εξελίξεις και περιμένει.

Το όνομα της Έφης Παπαλεξίου ακούγεται πολύ δυνατά για συντονίστρια της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στον νομό Θεσσαλονίκης. Και δείχνει να προηγείται αισθητά της Δέσποινας Κετογλίδου που επίσης ακούγεται για την θέση. Στην μάλλον 11μελή επιτροπή, που λέγεται πως θα δημιουργηθεί, πρέπει να βρεθεί η “χρυσή τομή”, ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι “τάσεις” και οι ομάδες.

ΣΤ.ΑΛ.