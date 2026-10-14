Το Μαυροβούνιο επόμενος σταθμός της περιοδείας εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής με επικεφαλής τον υφυπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Π. Γκιουλέκα βρίσκονται, ήδη, στην Ποντγκόριτσα όπου ξεκινούν, σήμερα, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2026, οι εργασίες με συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιμελητηρίων, της επιχειρηματικής κοινότητας , καθώς και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας του Μαυροβουνίου.

Στο πλαίσιο της έναρξης των εργασιών, χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης του Μαυροβουνίου, ο υφυπουργός Παιδείας του Μαυροβουνίου, ο πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στο Μαυροβούνιο Δημήτρης Γιολδάσης και ο ΥΜΑΘ Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

Ιδιαίτερη έμφαση και σε αυτόν το «κρίκο» της περιοδείας δίνεται στις ακαδημαϊκές συναντήσεις, όπου εκπρόσωποι των διοικήσεων και των Πρυτανικών αρχών των πέντε Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας συναντώνται με τις αρχές του Πανεπιστημίου και των επιστημονικών ιδρυμάτων του Μαυροβουνίου.

Παράλληλα, θα γίνουν θεματικά στρογγυλά τραπέζια εργασίας με αντικείμενο την επιχειρηματικότητα, την ναυτιλία, τα logistics καθώς και συναντήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών με τοπικούς επιχειρηματίες του Μαυροβουνίου.

Η αποστολή στην Ποντγκόριτσα θα ολοκληρωθεί αύριο. Προηγήθηκε διήμερος κύκλος επαφών στα Τίρανα, στην Αλβανία. Η Αλβανία και το Μαυροβούνιο είναι ο πέμπτος σταθμός της βαλκανικής περιοδείας εξωστρέφειας που οργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Μακεδονίας-Θράκης. Προηγήθηκαν αποστολές στην Βουλγαρία, στην Σερβία και την Ρουμανία.