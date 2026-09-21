Το μακιαβελικό σενάριο για την Περιφέρεια, η «σφαγή» σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη και το πρόβλημα των αθλητικών υποδομών

Γράφει ο “Φωτογράφος”

Σιγά-σιγά μας αφήνει και ο Σεπτέμβριος και παρά το ότι μπαίνουμε για τα καλά στο φθινόπωρο, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και φυσικά η προεκλογική περίοδος ξεκινάει. Για να δούμε σήμερα τι έχουμε για εσάς.

Εικόνες έντονων διεργασιών μαθαίνω παρατηρούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά στην ομάδα περιφερειακών συμβούλων της «Αλληλεγγύης» σχετικά με το μέλλον της παράταξης και της διοίκησης της Περιφέρειας. Δεν αναφέρομαι φυσικά στις επόμενες εκλογές, αλλά για το άμεσο μέλλον και όλα αυτά με αφορμή την απουσία λόγω ασθένειας της Νανάς Αηδονά. Ήδη σας έχουμε γράψει στο παρασκήνιο κινούνται ο Κώστας Γιουτίκας, ο Πάρις Μπίλιας και μύχειες επιθυμίες εκφράζει και ο Θόδωρος Μητράκας. Φυσικά και άλλοι ονειρεύονται την θέση του περιφερειάρχη αλλά δεν μιλάνε δημόσια καθώς συζητάνε τα ανταλλάγματα για την στήριξη σε κάποιο πρόσωπο που θα κατέβει στην εσωτερική διαδικασία εκλογής. Οι επόμενες δέκα ημέρες θα κρίνουν πολλά, με τον Τζιτζικώστα να προσπαθεί να μετριάσει τον πονοκέφαλο.

Ήμουν σε μια παρέα και θέλω να σας περιγράψω ένα άκρως Μακιαβελικό σενάριο για την επόμενη ημέρα στην Περιφέρειας στην θέση της κας. Αηδονά –αν βεβαίως χρειαστεί. Τα άκουγα και νόμιζα πως έβλεπα το House Of Cards, αλλά τελικά προσγειώθηκα στην πραγματικότητα και στην όμορφη μας Θεσσαλονίκη.

Αυτό λέει πως αν γίνουν εκλογές για νέο περιφερειάρχη στο παιχνίδι θα μπει και η Βούλα Πατουλίδου που μπορεί να ψηφιστεί με γραμμή και ΝΔ ώστε να μην κατέβει με τον Σαμαρά. Και φυσικά η Βούλα θα κατέβει και στις επόμενες εκλογές κάτι που θα αλλάξει άρδην τους σχεδιασμούς Γιουτίκα και Καράογλου. Το ξέρω ακούγεται τρελό, το ίδιο σκέφτομαι και εγώ αλλά, πιστέψτε με, συζητήθηκε.

Πάμε τώρα στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης που αναμένεται κυριολεκτικά «σφαγή» για μια εκλόγιμη θέση, που θα είναι και λιγότερες.. Ονόματα προστίθενται όλη την ώρα με σκοπό την μεγαλύτερη ενίσχυση, δημοσκοπήσεις πάνε και έρχονται είτε για πρόθεση ψήφου είτε για δημοφιλία. Έως σήμερα έχουμε δύο δημοσκοπήσεις που βγήκαν πριν μερικές ημέρες και μια που πραγματοποιείται τώρα .

Η εικόνα είναι Καλαφάτης και Γκιουλέκας πρωτοι (χωρίς σειρά ακόμα ξεκάθαρη) με το γκρουπ να κλείνει η Έλενα Ράπτη. Από κει και πέρα έμαθα πως θα «χτυπηθούν» (με τυχαία σειρά τα ονόματα), Ευθυμίου, Γκολιδάκης, Σιμόπουλος, Κούβελας, Φλωρίδης, Παπαϊιωάννου, Παπαγεωργίου , Αφροδίτη Νέστορα.. Ακόμα έχει μετρηθεί ο Νίκος Ταχιάος και λογικά θα κατέβει και αυτός. Ενώ πληροφορίες που ακούω λένε πως θα κατέβει και ο Φράγκος Φραγκούλης πρώην στρατηγός.

Δημοσκοπήσεις έχουμε όμως στην Α’ Θεσσαλονίκης και για το ΠΑΣΟΚ . Κανονική «σφαγή» γίνεται και εκεί μεταξύ Παπαστεργίου, Λεκάκη και Θρασκιά για την εκλογή. Με τον Πέτρο Λεκάκη το τελευταίο διάστημα να έχει ανεβάσει πραγματικά στροφές και να κάνει καθημερινά πολλές επαφές με κόσμο στοχευμένα σε κάθε περιοχή ανατολικά, δυτικά και κέντρο.

Τις τελευταίες ημέρες άκουγα το όνομα του Δημήτρη Γαλαμάτη, νυν περιφερειάρχη αποκεντρωμένης Μακεδονίας -Θράκης , για την ενίσχυση του ψηφοδελτίου της Β’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ. Το θεωρώ κάπως δύσκολο . Βλέποντας πάντως τις τόσες επισκέψεις και περιοδείες θα έλεγε κάποιος πως στρώνει το έδαφος για υποψήφιος περιφερειάρχης. Φυσικά και αστειεύομαι , αλλά παρασύρθηκα από την ονοματολογία και από την κακεντρέχεια κάποιων «στελεχών».

“Πανικό” προκάλεσε στα πολιτικά πηγαδάκια της πόλης, το δημοσίευμα στο myportal.gr του συντρόφου Σταύρου Αλχατζίδη , σχετικά με το σενάριο καθόδου της Κυβέλης Μάρδα στο Δήμο Θεσσαλονίκης . Πάνω σε αυτό να προσθέσω, και λαμβάνοντας υπόψιν και τον συνωστισμό στην Α’ Θεσσαλονίκης με την ΝΔ, ήδη στον σχεδιασμό βουλευτή της ΝΔ υπάρχει σχέδιο, σε περίπτωση μη εκλογής του στη Βουλή, να κατέβει στις επόμενες δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης..

Πάντως μιας και μιλάμε για μετακίνηση απο την αυτοδιοίκηση στην κεντρική πολιτική σκηνή μέχρι και το όνομα του Βασίλη Γιαννάκη , δημάρχου Φλώρινας , άκουσα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην περιοχή όταν ήμουν πριν ημέρες για ουζάκι σε γνωστό μαγαζί που φημίζεται για τους μεζέδες του στο κέντρο της Φλώρινας. Αν με ρωτάτε δεν τα πιστεύω αυτά τα σενάρια. Αντιθέτως πιστεύω πιο πολύ ότι άτομο που ενδιαφέρετε για την δημαρχία στις επόμενες εκλογές ετοιμάζεται και ξεκίνησε και δημοσκόπηση.

Χαμός μαθαίνω στην ονοματολογία γίνεται και στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Ημαθία . Στα ονόματα που άκουσα είναι του Γιώργου Σούρλα , του νυν δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκιρίνη, της περιφερειακής συμβούλου Συρμούλας Τζήμα αλλά και του πρώην δημάρχου Νάουσας Νίκου Καρανικόλα.

Μια περίεργη κατάσταση μου ανέφερε φίλος που πηγαίνει για τρέξιμο στο Καυταντζόγλειο . Μου περιέγραφε την όχι και τόσο καλή κατάσταση (για να είμαι κομψός) που επικρατεί στο στάδιο και ειδικά στο ταρτάν αλλά και στις λοιπές υποδομές. Φυσικά η κατάσταση είναι κακή όπως ακούω και στα Ενιαία Αθλητικά Κέντρα ( που διαχειρίζεται πολλές εγκαταστάσεις).

Για την 90η ΔΕΘ τα γράψαμε και τα εξαντλήσαμε νομίζω. Αυτό που μου έκανε τρομακτική εντύπωση είναι αυτό που μου περιέγραψε φίλος σχετικά με την επίσκεψη του, πέραν της κακής οργάνωσης και του στησίματος, είναι ότι στην είσοδο για την εξυπηρέτηση του κόσμου είχαν πλειάδα ατόμων χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο και τα οποία αγνοούσαν βασικές πληροφορίες για την εξυπηρέτηση του κόσμου. Προφανώς η νέα διοίκηση έχει άλλες προτεραιότητες..

Αυτά για σήμερα .. Καλή συνέχεια