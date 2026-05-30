Το Λιτόχωρο φιλοξενεί τη μεγαλύτερη έκθεση μηχανημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Στο Λιτόχωρο Πιερίας, στους πρόποδες του Ολύμπου πραγματοποιείται φέτος η μεγαλύτερη έκθεση μηχανημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η 7η Διεθνής Έκθεση «Λατομείο».

Η έναρξη ενός τριημέρου αφιερωμένου στον κλάδο των χωματουργικών, λατομικών και κατασκευαστικών μηχανημάτων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (29/5) με τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διαρκέσει έως την Κυριακή (31/5).

Η τελετή εγκαινίων συγκέντρωσε τοπικά πολιτικά πρόσωπα, εκπροσώπους της αγοράς, επαγγελματίες του κλάδου και επισκέπτες από Ελλάδα και Κύπρο, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη μοναδική αυτή διοργάνωση που διεξάγεται σε πραγματικό εργοταξιακό περιβάλλον και σε πραγματικό χρόνο, μπροστά στους επισκέπτες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να δουν πώς λειτουργούν τα μηχανήματα και να επιλέξουν τα κατάλληλα για αγορά.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανές επιδείξεις μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και παρουσιάσεις νέων τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας μέσα στο λατομείο.