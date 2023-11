Το λάθος που πρέπει να αποφεύγεις ώστε το μακιγιάζ να δείχνει πολυτελές

Την πολυτελή εμφάνιση δεν την κάνουν μόνο τα ακριβά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ (πολλές φορές ούτε καν η τιμή τους), απεναντίας: ένα πολυτελές look είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων συνολικά. Και με αυτό εννοούμε ότι τα μαλλιά, τα νύχια και το μακιγιάζ παίζουν τον δικό τους σημαντικό ρόλο σε μια εμφάνιση ώστε να μπορεί να χαρακτηριστεί “ακριβή” με την έννοια της φινέτσας και της κομψότητας.

Και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το μακιγιάζ, πρόκειται για ένα στοιχείο που μπορεί εξίσου να δείξει “ακριβό” και πολυτελές – ή και όχι. Κι επειδή το μακιγιάζ είναι πολύ σημαντικό σε πολλές περιπτώσεις, καλό είναι να δούμε πώς πρέπει να γίνεται για να δείχνει πολυτελές. Ακόμα πιο συγκεκριμένα, ποιο είναι το συνηθισμένο λάθος που καλό είναι να αποφεύγεις αν θες το μακιγιάζ σου να δείχνει φίνο και κομψό, όχι “λίγο” και απεριποίητο ή πρόχειρο.

Ποιο είναι αυτό;

Η θαμπή όψη, αποτέλεσμα πολλών στρώσεων foundation ή άλλων προϊόντων στο πρόσωπο που έχουν ως μοναδικό στόχο να κρύψουν την εποδερμίδα και όχι να αναδείξουν τη φυσική της λάμψη. Αποτέλεσμα; Ένα αντιαισθητικό εφέ μάσκας, χαρακτηριστικό γνώρισμα του πρόχειρου, “φτηνού” μακιγιάζ.

Τι πρέπει να κάνεις;

Ο κανόνας του “less is more” έχει ξεκάθαρη εφαρμογή κι εδώ, ώστε να δείξει “ακριβό” ένα makeup look. Η υγεία της επιδερμίδας είναι το παν και θα κάνει τη διαφορά στην εμφάνισή του – γι’ αυτό καλό είναι να φροντίζεις για την επαρκή ενυδάτωσή της καθημερινά, και όχι μόνο πριν το μακιγιάζ. Αν η βάση σου είναι καθαρή και λαμπερή, πιθανόν να μην χρειαστείς ούτε καν foundation. Επίσης, αν επιλέξεις να εφαρμόσεις κάποιο καλυπτικό, προτίμησε ένα λεπτόρρευστο και εφάρμοσε όσο το δυνατόν λιγότερη ποσότητα, ίσα ίσα για να καλύψεις τυχόν σημάδια ή κοκκινίλες. Απόφυγε να “παστωθείς” με αυτό, καθώς σε αυτή την περίπτωση δημιουργείς την ιδανική συνθήκη για να χαρακτηριστεί το μακιγιάζ “φτηνό”.

Extra tip: Αφιέρωσε χρόνο στο πολύ καλό blending, που πρέπει να γίνεται με προσοχή και καθόλου βιαστικά. Αποτελεί το κλειδί στο μακιγιάζ ώστε να δείξουν τα προϊόντα απόλυτα φυσικά στην επιδερμίδα σου, σαν να υπήρχαν εκεί εξαρχής. Ειδάλλως, το αποτέλεσμα φαίνεται ψεύτικο και υπερβολικό.

Last but not least: Υπάρχουν πολλά λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν στο μη επιθυμητό αποτέλεσμα, υπάρχει ωστόσο άλλο ένα που πολλές κοπέλες τείνουν να επαναλαμβάνουν άθελά τους: το υπερβολικό overlining, και ειδικά όταν γίνεται με διαφορετικό χρώμα μολύβι από το χρώμα του κραγιόν. Το περίγραμμα που ξεφεύγει πολύ από τα πραγματικά όρια των χειλιών σου μπορεί να υποβαθμίσει πολύ το συνολικό μακιγιάζ σου. Μπορεί στόχος όλων των γυναικών να είναι τα σαρκώδη χείλη, όμως τα juicy lips δεν δείχνουν πάντοτε πολυτελή – και δεν πηγαίνουν σε όλες μας. Προτίμησε να τονίζεις το δικό σου σχήμα, όπως ακριβώς είναι.