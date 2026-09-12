Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Τους επτά πυλώνες του κυβερνητικού προγράμματός του παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ένα κατάμεστο “Βελλίδειο”. Με το σύνθημα “το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό ” τον υποδέχτηκαν οι φίλοι του κόμματος όταν αυτός ανέβηκε στο βήμα.

“Μια χώρα που μας χώρα ολους” , ήταν το κεντρικό σύνθημα του.

Παρόντες στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και οι δύο ανεξάρτητοι βουλευτές. Ο Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Αλέκος Αυλωνιτής. Στοιχείο που σημαίνει πως είναι θέμα χρόνου η ένταξη τους στο κόμμα.

” Υπαρχουν στιγμές στην ιστορία μιας χώρας που οι αποφάσεις δεν μπορούν να περιμένουν. Στιγμές που δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία.

Πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις. Και πιστεύω βαθιά ότι για την Ελλάδα αυτή η στιγμή είναι τώρα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης ανοίγοντας την ομιλία του για να προσθέσει πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει την ζωή των πολιτών καλύτερη.

Επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία

λέγοντας πως, τώρα η κυβέρνηση επιστρατεύει και τον φόβο.

” Έφτασαν στο σημείο να πουν ότι αν φύγουν από το Μαξίμου, θα γίνει «ντου από τους απέναντι».

Από το «Μητσοτάκης ή χάος», έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: «Μητσοτάκης ή Ερντογάν». Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας ” , ανέφερε.

Έκανε λόγο για παρακμή τονίζοντας πως υπάρχει και άλλος δρόμος.

” Μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δομικές αιτίες της ακρίβειας. Να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος” , συμπλήρωσε.

Κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν αν αξίζει μία ακόμη τετραετία χαμένων ευκαιριών;

” Μια τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφθορά, αναξιοκρατία, αδιαφάνεια, ατιμωρησία;

Άλλα τέσσερα χρόνια με την Ελλάδα ουραγό στην Ευρώπη στην αγοραστική δύναμη και την παραγωγικότητα” , υπογράμμισε.

Τονίζοντας σε αρκετά σημεία της ομιλίας του πως το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις φωτογράφισε τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

” Γιατί πώς θα συγκρουστείς με τα καρτέλ, αν εξαρτάσαι από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα;

Πώς θα χτυπήσεις το πελατειακό κράτος, αν πάνω σε αυτό έχεις στηρίξει την πολιτική σου δύναμη;

Πώς θα υπερασπιστείς το δημόσιο συμφέρον, αν χρωστάς γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας; ” αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης.

Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ

Το σχέδιο του για την ανασυγκρότηση της χώρας παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεσμεύτηκε πως στους πρώτους έξι μήνες της θητείας του θα προχωρήσει σε εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Συγκεκριμένα παρουσίασε επτά τομές:

-1η παρέμβαση: Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά.

-2η: Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία.

-3η : Καλύτεροι μισθοί, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις.

-4η : Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος.

-5η : Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό.

-6η : Αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας.

-7η: Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

” Αυτές οι 7 παρεμβάσεις είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος. Είμαστε έτοιμοι.

Χωρίς εξαρτήσεις” , πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ειδικά για την ακρίβεια είπε πως ” Προχωράμε σε μια μεγάλη θεσμική τομή: μια νέα, ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Αγοράς, που θα έχει το προσωπικό, τους πόρους και τα σύγχρονα εργαλεια”.

Έκανε λόγο για έλεγχο των καρτέλ και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως δεν υπάρχει πραγματική ευημερία χωρίς παραγωγή. Για αυτό και υπογράμμισε πως είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί περρισοτερος πλούτος.

Για την φορολογία είπε πως θα καθιερωθούν ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Επίσης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Μειώση της προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης με φόρο στο πραγματικό εισόδημα.

Στα εργασιακά ανακοίνωσε κατάργηση του 13ωρου.

Για τους συνταξιούχους σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης μεταξύ άλλων. Ακόμη νεο ΕΚΑΣ.

Επίσης θέσπιση βιώσιμης ρύθμισης έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

Ελληνοτουρκικά

Σαφώς επικριτικός και για τα Ελληνοτουρκικά αμφισβητώντας τα αποτελέσματα της πολιτικής των ηρεμώ νερών.

” Είναι «ήρεμα νερά», κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή στη διχοτόμηση της Κύπρου και οι μονομερείς ενέργειες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;

Αφού εσείς οι ίδιοι χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, το ερώτημα είναι απλό:

γιατί ο πρωθυπουργός δεν απαίτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις για την Τουρκία; ” σημείωσε.

Θεσσαλονίκη

Για ξεχωριστή θέση της Θεσσαλονίκης στο σχέδιό του κόμματος έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνοντας πως διαθέτει συγκεκριμένες προτάσεις.

Όπως, ένας σύγχρονος προαστιακός και το Μετρό με προτεραιότητα προς τη δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο.

Με ένταξη της δυτικής και όλης της Β΄Θεσσαλονίκης σε ένα νέο σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο.

Με αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες, περισσότερο πράσινο και ενιαίο παραλιακό μέτωπο.

Επίσης δεσμεύτηκε για την επασυσταση του Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη.