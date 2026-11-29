Η Μόσχα κατηγόρησε τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ότι ακολουθεί μια συγκρουσιακή πορεία απέναντι στη Ρωσία, με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ να δηλώνει στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι οι τοποθετήσεις του Βάντεφουλ καταδεικνύουν «βαθιά αμάθεια».

Ο Βάντεφουλ δήλωσε την περασμένη Δευτέρα κατά την 72η ετήσια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στο Βερολίν : «Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα έχουμε ειρήνη και σταθερότητα στην Ευρώπη μόνο απέναντι στη Ρωσία, όχι μαζί με τη Ρωσία. Αυτή είναι η νηφάλια ανάλυσή μας».

Μιλώντας την Κυριακή (29/11) στη ρωσική κρατική τηλεόραση, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν Γιούρι Ουσάκοφ διερωτήθηκε αν ο Βάντεφουλ προέβη όντως σε αυτή τη δήλωση όντας σε «νηφάλια κατάσταση».

«Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να ακούει κανείς τέτοιες δηλώσεις από έναν υπουργό Εξωτερικών», είπε ο Ουσάκοφ.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είχε επίσης αμφισβητήσει την κατανόηση του Βάντεφουλ για την Ιστορία. Υπενθύμισε στον Γερμανό ΥΠΕΞ ότι οι περίοδοι ομαλών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα και των δύο χωρών, ενώ οι αντιπαραθέσεις λειτουργούσαν πάντοτε εις βάρος της Γερμανίας.

Η Ρωσία επανέλαβε πρόσφατα την πρότασή της για συνομιλίες σχετικά με μια μελλοντική αρχιτεκτονική ευρωπαϊκής ασφάλειας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και προσκάλεσε τους Ευρωπαίους στη Μόσχα. Η Ζαχάροβα υπογράμμισε ότι η Ρωσία αποτελεί μεγάλο τμήμα της Ευρώπης.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επεσήμανε επανειλημμένα την περασμένη εβδομάδα ότι η πρόσκληση για συνομιλίες, η οποία απεστάλη στη Γερμανία, τη Γαλλία και τη Βρετανία, παραμένει μέχρι στιγμής αναπάντητη.

Η Ουκρανία προειδοποίησε κατά της διεξαγωγής τέτοιων συνομιλιών με τη Ρωσία, τονίζοντας ότι η Ευρώπη διαθέτει ήδη μια αρχιτεκτονική ασφάλειας, στην οποία η Μόσχα επιτίθεται συνεχώς.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ