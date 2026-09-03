Το κόμμα Τσίπρα στέλνει το πρόγραμμά του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση

Στα «βέλη» της κυβέρνησης περί κοστολόγησης του προγράμματος που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, τονίζοντας πως θα αποστείλει τα σχετικά μέτρα στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για τον αναλυτικό υπολογισμό του κόστους τους.

Εκτοξεύοντας πυρά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη που έκανε λόγο για «κάλπικες υποσχέσεις» και κόστος 13 δισεκατομμυρίων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «ο κ. Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζουν ακούραστα από χθες το απόγευμα, πριν ακόμη ανέβει στο βήμα ο Αλέξης Τσίπρας, την προπαγάνδα περί δήθεν ακοστολόγητων μέτρων».

«Ακόμη και πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών γελάνε»

«Προκειμένου δε να στηρίξουν την προειλημμένη απόφασή τους, επιστρατεύουν κάθε πιθανή αλχημεία που θα έκανε ακόμη και τους πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών να γελάνε ασταμάτητα» σχολιάζουν από την Αμαλίας σκωπτικά.

Μάλιστα, καταγγέλλουν πως «όταν η πραγματικότητα δεν τους βολεύει, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».

Παρόλα αυτά, δηλώνουν πως «προκειμένου να τελειώνει μια και καλή αυτή η άχαρη συζήτηση, αναλαμβάνουμε σχετική πρωτοβουλία».

Στη βάση αυτή, αναφέρουν «θα αποστείλουμε το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του».

«Ελπίζουμε βέβαια, αν το Συμβούλιο ανταποκριθεί στο αίτημα μας, ο λαλίστατος κ. Μαρινάκης να μην κρυφτεί δια παντός από τη δημόσια σφαίρα. Θα μας λείψει» καταλήγουν.