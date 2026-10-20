Το κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο

ΗΒουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ενέκρινε σήμερα τη θαλάσσια συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία, ανακαλώντας ουσιαστικά την απόφαση – μποϊκοτάζ που είχε λάβει το 2020, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τις δηλώσεις δύο βουλευτών.

Λίγο αργότερα, την επίσημη ανακοίνωση έκανε ο εκπρόσωπος του κοινοβουλίου της Λιβύης σε ανάρτησή του.

Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu επιβεβαίωσε την είδηση, αναφέροντας ότι: «Το κοινοβούλιο της Λιβύης εγκρίνει ομόφωνα τη συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία και ανακαλεί την απόφαση του 2020 για διακοπή των πολιτικών δεσμών».

Υπενθυμίζεται ότι, τον Νοέμβριο του 2019, η Τουρκία είχε υπογράψει με την τότε κυβέρνηση της Τρίπολης (GNA) το αμφιλεγόμενο μνημόνιο οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών.

Το Κοινοβούλιο της Λιβύης, που εδρεύει στην ανατολική Λιβύη, είναι υπό τον έλεγχο της Βεγγάζης υπό τον Χαλίφα Χαφτάρ και βρίσκεται σε χρόνια αντιπαράθεση με την Τρίπολη, δεν το είχε κυρώσει τότε. Μάλιστα, το 2020 είχε κηρύξει άκυρο και είχε μποϊκοτάρει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο στρατηγικών αναλύσεων Geopolitical Desk, η απόφαση έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης πολιτικής αναδιάταξης στην ανατολική Λιβύη, όπου ο Σαντάμ Χάφταρ επιδιώκει να άρει τα εμπόδια που έχουν περιπλέξει τις προσπάθειες του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) για τη δημιουργία ενός ενιαίου λιβυκού κράτους.

Η έγκριση συνιστά, σύμφωνα πάντα με το Geopolitical Desk, σημαντική παραχώρηση προς την Άγκυρα, η οποία επιδιώκει εδώ και καιρό την επικύρωση των συμφωνιών της για τις θαλάσσιες ζώνες από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης. Παράλληλα, αίρει ένα από τα κυριότερα εμπόδια για τη σύναψη στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Τουρκίας και του LNA. Οι επιπτώσεις εκτείνονται πολύ πέρα από τη Λιβύη, καθώς ενδέχεται να αναδιαμορφώσουν τη γεωπολιτική ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο και να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την πολιτική και στρατιωτική ενοποίηση της Λιβύης.

Η πρώτη αντίδραση των τουρκικών ΜΜΕ

Με ιδιαίτερη έμφαση στη γεωπολιτική σημασία της απόφασης για την Ανατολική Μεσόγειο υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις πληροφορίες του Reuters περί έγκρισης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της ανατολικής Λιβύης, κάνοντας λόγο για σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις Άγκυρας – Βεγγάζης και για το τέλος μιας σχεδόν επταετούς εκκρεμότητας.

Αρχικά, η Υeni Safak, κάνει λόγο για μια πολυαναμενόμενη συμφωνία που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα είχε εναντιωθεί σε αυτή τη συμφωνία.

Την ίδια ώρα, η Cumhuriyet μιλά για σημαντική αλλαγή στη στάση της ανατολικής Λιβύης και αναλύει τους λόγους που οδήγησαν σε αυτήν τη μετατόπιση, αλλά και τους λόγους που η Ελλάδα αντιτίθεται σε αυτή τη συμφωνία.

Από την πλευρά του, το CNN Turk δημοσίευσε την είδηση με τίτλο: «ΕΚΤΑΚΤΟ: Υπογραφές για τη Γαλάζια Πατρίδα! Η Λιβύη ενέκρινε τη συμφωνία με την Τουρκία για τις θαλάσσιες ζώνες». Στη συνέχεια, το δημοσίευμα τονίζει ότι «η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή». Ενώ, η Milliyet αναφέρεται σε μια «κρίσιμη συμφωνία».

Τέλος, η Hürriyet εστιάζει στο γεγονός ότι «η συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δύο χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η συμφωνία έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει σημαντικά τις ισορροπίες στην περιοχή».