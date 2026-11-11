Το Κογκρέσο εξετάζει να κλητεύσει τον Χουάνγκ της Nvidia για την υπόθεση της φερόμενης Κινέζας κατασκόπου

Αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εμφάνισης ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου βρίσκεται ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μετά τις αποκαλύψεις για προσωπική του σχέση με γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Δύο κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι εξετάζεται η έκδοση κλήτευσης, εφόσον ο επικεφαλής της τεχνολογικής εταιρείας δεν ανταποκριθεί στο αίτημα να ενημερώσει τους νομοθέτες για την υπόθεση.

Ο πρόεδρος της ειδικής επιτροπής της Βουλής για την Κίνα, Τζον Μουλενάαρ, έθεσε ως καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, προκειμένου ο Χουάνγκ να αποδεχθεί την πρόσκληση ή να προτείνει εναλλακτική ημερομηνία.

Αντίστοιχη προειδοποίηση απηύθυνε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Μπράιαν Μαστ, επισημαίνοντας ότι προετοιμάζεται η διαδικασία υποχρεωτικής κλήτευσής του.

Η προσωπική σχέση και οι υποψίες κατασκοπείας

Στο επίκεντρο βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, πρώην στέλεχος της εταιρείας Megaspeed International με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υποψιάζονται ότι η γυναίκα διατηρούσε διασυνδέσεις με το Πεκίνο και μετέφερε πληροφορίες στην Κίνα.

Η Megaspeed, σημαντικός πελάτης της Nvidia στην ασιατική αγορά, βρίσκεται επίσης υπό διερεύνηση για πιθανή παράκαμψη των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ.

Οι σχετικές κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί δικαστικά, ενώ η Κίνα έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς περί κατασκοπείας.

Εσωτερική έρευνα και πολιτικές πιέσεις

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο επικεφαλής της εταιρείας αποτέλεσε στόχο ξένης επιχείρησης πληροφοριών.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να αποδεικνύουν διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών ή παραβίαση της εθνικής ασφάλειας.

Παράλληλα, η υπόθεση έχει εντείνει τις πιέσεις στο Κογκρέσο για αυστηρότερους περιορισμούς στην εξαγωγή προηγμένων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.

Ο Μουλενάαρ υποστήριξε ότι η Nvidia έχει απολέσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της στη συγκεκριμένη συζήτηση, ενώ ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κέβιν Κρέιμερ ζήτησε την παραίτηση του Χουάνγκ.

Οι εξελίξεις επηρέασαν και τη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας, με τη μετοχή της να καταγράφει σημαντικές απώλειες προτού ανακάμψει.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις αυξανόμενες ανησυχίες στην Ουάσινγκτον για την προστασία της αμερικανικής τεχνολογίας, σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού ΗΠΑ και Κίνας για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη.