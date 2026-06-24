Το Κόδρα ανήκει στο μέλλον της Καλαμαριάς

Άρθρο του Μιχάλη Πάππου, Αν. Τομεάρχη Επιστημόνων, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟK

Υπάρχουν ορισμένοι χώροι που ξεπερνούν τα όρια ενός οικοπέδου ή μιας πολεοδομικής διεκδίκησης. Για την Καλαμαριά, το πρώην στρατόπεδο Κόδρα είναι ένας από αυτούς. Ένας από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους που μπορούν να προσφέρουν ανάσα σε μια από τις πιο πυκνοδομημένες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ένας χώρος που μπορεί να συνδεθεί με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Γι’ αυτό και η προσπάθεια του Δήμου Καλαμαριάς να προστατεύσει τον δημόσιο χαρακτήρα του χώρου αξίζει τη στήριξη όλων μας.

Η τοπική κοινωνία έχει εκφραστεί εδώ και χρόνια με σαφήνεια. Οι πολίτες δεν ζητούν άλλη μια εμπορική αξιοποίηση ούτε, φυσικά, μια ακόμη συρρίκνωση του δημόσιου χώρου. Ζητούν ένα μητροπολιτικό πάρκο, έναν ανοιχτό χώρο προσβάσιμο σε όλους, που θα λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας και των επόμενων γενεών.

Η προστασία του Κόδρα δεν μπορεί να παραπέμπεται διαρκώς στο μέλλον. Δεν μπορεί να εξαρτάται από ατελείωτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, καθυστερήσεις και μεταθέσεις ευθυνών. Κάθε χρόνος που περνά χωρίς οριστικές λύσεις επιβαρύνει έναν χώρο που θα έπρεπε ήδη να αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη.

Η εμπειρία από το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά απέδειξε ότι όταν η κοινωνία επιμένει και η αυτοδιοίκηση διεκδικεί με συνέπεια, τα μεγάλα οράματα μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Το ίδιο μπορεί και πρέπει να συμβεί και με το Κόδρα.

Η Πολιτεία οφείλει να ακούσει το αίτημα της Καλαμαριάς και να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την οριστική προστασία και ανάδειξη του χώρου. Γιατί το Κόδρα είναι μια επένδυση στο μέλλον της πόλης και μια αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών να ζουν σε μια Θεσσαλονίκη με περισσότερο πράσινο, περισσότερο δημόσιο χώρο και καλύτερη ποιότητα ζωής. Ένα δικαίωμα που τους ανήκει.