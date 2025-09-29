Το Κατάρ και το Ισραήλ θα συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για να επιλύσουν τις «αμοιβαίες αιτιάσεις» τους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε μια τριμερή τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα μεταξύ του ιδίου, του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρωθυπουργού του Κατάρ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε στον αλ Θάνι τη βαθύτατη λύπη του για το πυραυλικό πλήγμα εναντίον στόχων της Χαμάς στη Ντόχα, κατά το οποίο σκοτώθηκε κατά λάθος ένας Καταριανός στρατιώτης. Δήλωσε επίσης ότι λυπάται βαθιά που η χώρα του παραβίασε την εθνική κυριαρχία του Κατάρ και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα προχωρήσει ξανά σε τέτοια επίθεση στο μέλλον.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο αλ Θάνι χαιρέτισε αυτές τις δεσμεύσεις και υπογράμμισε ότι το Κατάρ είναι έτοιμο να συνεχίσει να συμβάλλει ουσιαστικά στην περιφερειακή ασφάλεια.

Ο πρόεδρος Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία του να επανέλθουν σε θετική τροχιά οι σχέσεις του Ισραήλ και του Κατάρ, έπειτα από χρόνια αμοιβαίων παραπόνων και παρανοήσεων.

Οι ηγέτες δέχτηκαν την πρόταση του Αμερικανού προέδρου για την εγκαθίδρυση ενός τριμερούς μηχανισμού, πρόσθεσε.

Στη συνομιλία τους συζήτησαν επίσης την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και τις προοπτικές για μια πιο ασφαλή Μέση Ανατολή.