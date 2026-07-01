Το Κατάρ επιβεβαιώνει τη συνέχιση των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι, πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, συναντήθηκε την Τρίτη (30/6) με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς και οι προσπάθειες ενίσχυσης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Η συνάντηση εξέτασε επίσης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων του Κατάρ, «τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως την κατάπαυση του πυρός στον αδελφό Λίβανο», τονίζοντας τη σημασία της διατήρησής της και της αξιοποίησής της με τρόπο που να διασφαλίζει την ενότητα, την κυριαρχία και τη σταθερότητα της χώρας.

Ο σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι επιβεβαίωσε τη συνέχιση των διαμεσολαβητικών προσπαθειών του Κατάρ και τη στήριξή του σε όλες τις διαδρομές διαλόγου που απορρέουν από το μνημόνιο κατανόησης, με στόχο μια συνολική και βιώσιμη λύση που θα ενισχύει την ασφάλεια της περιοχής, θα προστατεύει τα συμφέροντα των λαών της και θα στηρίζει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Από την πλευρά τους, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι εξέφρασαν την εκτίμηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον ρόλο που διαδραματίζει το Κατάρ, σε συνεργασία με το Πακιστάν, στη διευκόλυνση της πορείας των συνομιλιών, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Ουάσινγκτον να συνεχίσει τη διαπραγματευτική διαδικασία και να υποστηρίξει τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα «ίσως να είναι σημαντική, ίσως και όχι», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα ή το επίπεδο συμμετοχής.

Από την πλευρά της Τεχεράνης, διαψεύστηκε η πραγματοποίηση οποιασδήποτε επικείμενης διαπραγματευτικής συνάντησης.

Ο εκπρόσωπος του καταριανού Υπουργείου Εξωτερικών, Ματζίντ Αλ Ανσάρι, ανέφερε ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι βρίσκονται ήδη στη Ντόχα για επαφές με διαμεσολαβητές και συζητήσεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να έχει προγραμματιστεί συνάντηση υψηλού επιπέδου με το Ιράν.

Τόνισε επίσης ότι τα ιρανικά δεσμευμένα κεφάλαια στο Κατάρ, ύψους 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στην Τεχεράνη και υπόκεινται στη συμφωνία του 2023, επισημαίνοντας ότι προορίζονται για αγορά ανθρωπιστικών αγαθών.

Ο Αλ Ανσάρι εξήγησε ότι χρησιμοποιήθηκε απευθείας κανάλι επικοινωνίας τις τελευταίες ημέρες για την αποκλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ και τον περιορισμό των συγκρούσεων.

Πρόσθεσε επίσης ότι υπάρχει συντονισμός με το Σουλτανάτο του Ομάν σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και τη διασφάλιση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας.

Τέλος, ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις που αναζωπυρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, παρά την υπογραφή, στα μέσα Ιουνίου, μνημονίου κατανόησης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το μνημόνιο αυτό, στο οποίο μεσολάβησαν το Πακιστάν και το Κατάρ, άνοιξε τον δρόμο για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας εντός προθεσμίας 60 ημερών.