Το κάρμα του Τιτανικού: H απίθανη ιστορία της Wendy Rush με το χαμένο υποβρύχιο και το ναυάγιο

Όταν ο σκηνοθέτης James Cameron σκηνοθετούσε το μεγαλύτερό του κινηματογραφικό επίτευγμα, την ταινία «Τιτανικός» τo 1997, σίγουρα δεν μπορούσε να φανταστεί πως μία από τις ιστορίες των ανθρώπων του ναυαγίου θα συνδεόταν 26 χρόνια μετά, με το τουριστικό υποβρύχιο που αγνοείται στα συντρίμμια του.

Η Wendy Rush, σύζυγος του ιδιοκτήτη της εταιρείας Οcean Gate, Stockton Rush, ο οποίος εκτός από ιδιοκτήτης είναι και ένας από τις επιβάτες του τουριστικού υποβρυχίου που αγνοείται από τη Δευτέρα, είναι απόγονος του Isidor και της Ιda Strauss που χάθηκαν στο ναυάγιο του Τιτανικού το 1912. Η δική τους ιστορία αναφέρεται και στην ομότιτλη ταινία.

O Isidor και η σύζυγός του Ida Strauss είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι το οποίο στην ταινία του Cameron εμφανίζεται αγκαλιασμένο να δέχεται τη μοίρα του και να πεθαίνει αγκαλιασμένο στο κρεβάτι του, λίγο πριν βυθιστεί το πλοίο.