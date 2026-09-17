Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό θα εγγυηθεί τη διέλευση των εμπορικών πλοίων της Ιταλίας από την Ερυθρά Θάλασσα

Το ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων της χώρας από το στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Μελόνι, ο Γκουίντο Κροζέτο.

Πρόκειται για θαλάσσιο πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και το οποίο, στην φάση αυτή, ελέγχεται από τις δυνάμεις των Χούθι.

“Αποφασίσαμε να μην περιμένουμε να αποφασίσει η αποστολή Ασπίδες, αν τα πλοία μπορούν να περάσουν ή όχι. Θα δραστηριοποηθούμε, πιθανώς, με στόχο να καταστεί δυνατή η διέλευση των ιταλικών πλοίων, χωρίς να περιμένουμε να προστεθεί στη δική μας γραφειοκρατία, και η ευρωπαϊκή. Οι όποιες καθυστερήσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, επιφέρουν νέα προβλήματα, με οικονομικές επιβαρύνσεις. Τα εμπορεύματα φθάνουν με καθυστέρηση και αυξάνεται το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις”, δήλωσε ο Γκουίντο Κροζέτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ