Το Ισραήλ συντονίζεται με τις ΗΠΑ για την κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ

Το Ισραήλ συντονίζεται με τις ΗΠΑ, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στα Στενά του Ορμούζ έχει θέσει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στο Ιράν, σύμφωνα με το CNNi , που επικαλείται ισραηλινή πηγή.

Ο συντονισμός περιλαμβάνει την προετοιμασία για έναν πιθανό νέο γύρο επιθέσεων στο Ιράν, ανέφερε η πηγή, ο οποίος θα επικεντρωθεί στις ενεργειακές υποδομές και στη στοχευμένη δολοφονία ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων. Τα περισσότερα από αυτά τα σχέδια ήταν σε μεγάλο βαθμό προετοιμασμένα και έτοιμα για εκτέλεση την παραμονή της κατάπαυσης του πυρός στις αρχές Απριλίου.

«Η πρόθεση θα ήταν να διεξαχθεί μια σύντομη εκστρατεία με στόχο την πίεση στο Ιράν για περαιτέρω παραχωρήσεις στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε η πηγή στο CNNi. Αλλά οποιαδήποτε απόφαση για επανέναρξη των εχθροπραξιών τελικά εναπόκειται στον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τόνισε η πηγή.

Το Ισραήλ ήταν σκεπτικό από την αρχή σχετικά με τις προοπτικές των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε στο CNNi ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, αλλά οι νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν προς τον Κόλπο τη Δευτέρα και την Τρίτη, επιτάχυνε τις προετοιμασίες για πιθανή κλιμάκωση των εχθροπραξιών.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησε διαβουλεύσεις σε περιορισμένα, αυστηρά ελεγχόμενα φόρουμ ασφαλείας, σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ο Νετανιάχου έδωσε επίσης εντολή στους υπουργούς της κυβέρνησης να μην σχολιάζουν δημόσια τις εξελίξεις με τον Ιράν.